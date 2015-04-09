Dr. Frankenstein aradığı kafayı buldu

Rusya'da Werdnig-Hoffman sendromuyla dünyaya gelen ve vücudunu hareket ettiremeyen 30 yaşındaki Valery Spiridonov, dünyanın Dr. Frankenstein olarak tanıdığı İtalyan doktor Sergio Canavero'ya güvendiğini ve ilk kafa nakli için donör olmak istediğini söyledi.

2016 yılında yapılacak ve bazıları tarafından 'fantastik' olarak görülen ameliyata ilk insan deneği olmaya talip olan Spiridonov, "Bu fikrimden asla vazgeçmem" diye konuştu.

Habertürk'te yayımlanan habere göre, kafasının başka bir bedene yerleştirilmesinin onu mutlu edeceğini belirten Rus Spiridonov, "Kendimi bildim bileli hareket edemeyen bu vücuttayım. En azından ölmeden önce bir başka bedende yer alabileceğim" dedi.

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