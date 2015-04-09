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Sağlık

Dr. Frankenstein aradığı kafayı buldu

İlk kafa nakli ameliyatı 2016 yılında yapılacak

09 Nisan 2015 15:12

Rusya'da Werdnig-Hoffman sendromuyla dünyaya gelen ve vücudunu hareket ettiremeyen 30 yaşındaki Valery Spiridonov, dünyanın Dr. Frankenstein olarak tanıdığı İtalyan doktor Sergio Canavero'ya güvendiğini ve ilk kafa nakli için donör olmak istediğini söyledi.

2016 yılında yapılacak ve bazıları tarafından 'fantastik' olarak görülen ameliyata ilk insan deneği olmaya talip olan Spiridonov, "Bu fikrimden asla vazgeçmem" diye konuştu. 

Habertürk'te yayımlanan habere göre, kafasının başka bir bedene yerleştirilmesinin onu mutlu edeceğini belirten Rus Spiridonov, "Kendimi bildim bileli hareket edemeyen bu vücuttayım. En azından ölmeden önce bir başka bedende yer alabileceğim" dedi.

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