T24 LogoT24 Logo
Medya

Döviz kurunda tarihi zirveyi görmeyen gazeteler Reuters'a haber oldu

Türk gazetelerinin neredeyse hiçbiri, dolar/TL'deki tarihi zirveyi ilk sayfasından görmedi

07 Ağustos 2018 16:54

T24 Haber Merkezi

ABD ile Türkiye arasında devam eden ‘yaptırım krizi’ nedeniyle dolar/TL’nin dün tarihi rekor düzeye ulaşması büyük bir bölümü iktidara yakın olan Türk gazeteleri tarafından ‘es geçildi’. Aralarında yakın dönemde Demirören Grubu’na satılan Hürriyet’in de yer aldığı gazetelerin hiçbirinin ilk sayfalarında dolar/TL’deki tarihi zirvelere yer vermemesi Reuters tarafından da haberleştirildi.

TIKLAYIN - Döviz fırtınası birinci sayfalara çıkamadı, Hürriyet ters köşe yaptı: Merkez nefes aldırdı!

Reuters haber ajansı da Gazete Duvar’ın aktarımına göre dolar/TL’deki rekor düzeylerin Türkiye medyası tarafında haberleştirilmemesiyle ilgili olarak, “Salı günü yerel medya döviz krizine çok az değindi; 20’den fazla ana akım gazetenin neredeyse hiçbiri Türk lirasının elden çıkarıldığına değinmedi. Konu, bazı muhalif gazetelerde ve iş dünyasına yönelik yayın yapan en büyük gazetenin manşetindeydi” yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Dolar/TL bir kez daha 5.30'un üzerine çıktı

“Hiçbir Türk gazetesi ilk sayfasında görmeye cesaret edemedi”

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski de, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türk Lirası’nın dün 2001 yılından bu yana en kötü günlük kaybı yaşadığını hatırlatarak, “Hiçbir Türk gazetesi bunu ilk sayfasında görmeye cesaret edemedi” ifadesini kullandı.

“Kurun rekor şekilde çakılmasına dair haber mi arıyorsunuz; bulmakta zorlanacaksınız”

Al Monitor’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yayın için çalışan gazeteci Ayla Jean Yackley de, gazetelerin ilk sayfalarının yer aldığı bir görseli Twitter hesabından paylaşarak, “Kurun dünkü rekor şekilde çakılması hakkındaki haberleri mi arıyorsunuz? Türk gazetelerinde bulmakta zorlanacaksınız” dedi.

.

 

ETİKETLER

reuterstürk medyasıgazeteilk sayfadolarkurkrizhaber

İlgili Haberler

"Köprü ve tünel fiyatları bile dolara endeksli iken, vatandaşa 'Dolarlarını bozdur' demek ne kadar gerçekçi?"

"Yönetimin önce kendisi uygulayarak millete örnek olması gerekir"

Murat İde: Bu rezillik benim, ABD küstahlığının doları tırmandırmasına söz edecek yüzüm yok

"Sıraladığım rezilliklerden dolayı söz söyleme hakkımı kaybettim"

Dolar/TL bir kez daha 5.30'un üzerine çıktı

Kur, ABD ile Türkiye arasında 'ön mutabakat sağlandı' haberleriyle 5,20'li seviyelere gerilemişti

"Artık hiç kimse 'Hadi canım, dolar 6 lira da olur muymuş' demiyor, diyemiyor"

Dünya yazarı Aktaş: Kur artışı öyle hamasi nutuklarla üstesinden gelinemeyecek kadar yalın ve ağır bir sorundur

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24