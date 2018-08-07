Döviz fırtınası birinci sayfalara çıkamadı, Hürriyet ters köşe yaptı: Merkez nefes aldırdı!

Türk Lirası’nın bir günde yüzde 4.5 dolayında değer kaybettiği tarihsel düşüş, tirajların büyük bölümünü sahip gazeterin 1. sayfasına giremedi. Vahap Munyar’ın Ekonomi servisi müdürlüğünden genel yayın yönetmenliğine getirildiği Hürriyet’e göre ise, “Merkez Bankası nefes aldırdı.”

Gazetenin internet sitesinde "nefes" ifadesi kullanılmazken, Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasına yer verildi.

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Dün Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü açıkladı.

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüş olup söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” denildi.

Hürriyet'te yer alan haberde şunlar kaydedildi:

Merkez Bankası açıklaması öncesi 5.1850 TL civarında işlem gören dolar açıklama ile birlikte 5.16 TL’nin altına gerilese de etki kısa süreli oldu ve kur yeniden Merkez Bankası açıklamaları öncesi bulunduğu 5.18 TL seviyelerine geldi.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Bankalar topladıkları mevduatın belirli bir oranını Merkez Bankası’na park etmekle yükümlü. Zorunlu karşılık adı ile izlenen bu ihtiyaç akçelerinin asgari yüzde 55’inin TL olarak tutulması gerekiyor, yüzde 45’lik kısmını ise bankalar döviz veya altın olarak da bulundurabiliyordu. Merkez Bankası döviz olarak tutulabilecek oranı yüzde 40’a indirerek TL talebini arttıracak ve karşılığında 2.2 milyar dolar kadar piyasaya satılabilir döviz sürülmesini sağlayacak adımı attı. Tek başına kurlardaki artışı sona erdirmeye yetmez ama bu hamle Merkez Bankası’nın var olan kur seviyesinden rahatsız olduğunu, devamında farklı adımlarda atabileceğini göstermesi nedeniyle önemli” şeklinde değerlendirdi.

Euro 6 lirayı aştı, dolar 5.19

Piyasalar dün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle hareketli seyretti. Dolar 5.1962 TL’ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL’den yapıldı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 6.0019 TL’yi görürken, bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL seviyesinden gerçekleşti. Piyasalar kapandıktan sonra dolar uluslararası işlemlerde 5.43 seviyelerine kadar yükseldi.