Sözcü gazetesinin başyazarı aynı zamanda "Tokmak" sütunu yazarı Rahmi Turan, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doların yükselişine yönelik, “Milletime sesleniyorum: Yastık altındaki dövizleri çıkarın, getirin Türk Lirası'na dönüştürün, yerli ve milli duruşunuzu gösterin” açıklamasını gündeme getirdi. Rahmi turan, devletin dolar, benzin, doğalgaz, köprü ve tünel fiyatlarını dolara endekslediğini, vatandaşa yapılan 'Dolarlarını bozdur' çağrısının gerçekçi olmadığını vurguladı.

Turan'ın 'Tokmak' adlı köşesinde "Aspirin tedavisi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Doların frensiz yükselişi karşısında her zamanki gibi milli duygulara hitap eden Erdoğan:

“Milletime sesleniyorum: Yastık altındaki dövizleri çıkarın, getirin Türk Lirası'na dönüştürün, yerli ve milli duruşunuzu gösterin” dedi.

Tabii ki zor durumlarda devlete destek olmak her yurttaşın görevidir. Çağrı mantıklıdır ama doğru olmayan şudur:

“Vatandaşa dolarlarını bozdur” diyen yönetimin, bunu önce kendisi uygulayarak millete örnek olması gerekir. Devlet her şeyini dolara bağlamışken, yalnız benzin, doğalgaz vs. değil, köprü ve tünel fiyatları bile dolara endeksli iken, vatandaşa “Dolarlarını bozdur” demek ne kadar gerçekçi olabilir?

Ayrıca yastık altındaki altın ve dolarların Türk Lirası'na çevrilmesi geçici bir çözümdür ve aspirin tedavisi gibi ağrıları kısa süreli geçirir, kalıcı olmaz! Ekonomi için ciddi ve köklü tedbirler alınıp uygulanması gerekir.

Üretmeden tüketmek, borcu borçla kapatmak, yabancılardan faizle borç para alarak (Kanal İstanbul gibi) dev projelere girişmek ülke ekonomisini daha da dar boğaza sokar!

Yastık altına güvenerek ekonomi yönetilemez!"