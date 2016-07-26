Dört Yargıtay üyesi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay üyeleri Mustafa Ateş, İlhan Kaya, Mustafa Akkuş, Ferudun Aydın ile 9 hakim ve savcı tutuklandı.
Emniyet işlemleri sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Sulh ceza hakimlikleri, Yargıtay üyeleri Mustafa Ateş, İlhan Kaya, Mustafa Akkuş, Ferudun Aydın ile 9 hakim ve savcının tutuklanmasına karar verdi.
Yargıtay Üyesi İlhan Kaya, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şemdinli davasında mahkeme başkanlığı yapmıştı.