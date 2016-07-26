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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dört Yargıtay üyesi tutuklandı

Tutuklanan Yargıtay üyesi İlhan Kaya, Şemdinli davasında mahkeme başkanlığı yapmıştı

26 Temmuz 2016 03:35

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay üyeleri Mustafa Ateş, İlhan Kaya, Mustafa Akkuş, Ferudun Aydın ile 9 hakim ve savcı tutuklandı.

Emniyet işlemleri sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Sulh ceza hakimlikleri, Yargıtay üyeleri Mustafa Ateş, İlhan Kaya, Mustafa Akkuş, Ferudun Aydın ile 9 hakim ve savcının tutuklanmasına karar verdi.

Yargıtay Üyesi İlhan Kaya, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şemdinli davasında mahkeme başkanlığı yapmıştı.

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