Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye seçildi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan kurulda, Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye atandı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında HSYK'nın 5 üyesi tutuklanmıştı. Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun'un yeniden atanmaması dikkat çeken detaylar arasında.

HSYK Genel Kurulu, yüksek yargı düzenlemesini içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü bir araya geldi.

Yeni üyelerin tam listesi şöyle:

Abbas Özden

Abdulkadir Güngören

Abdullah Ergin

Abdullah Fuat Gölcük

Abdullah Yaman

Adem Albayrak

Adem Aslan

Adviye Füsun Ayaz

Ahmet Arslan

Ahmet Duru

Ahmet Hamdi Güler

Ahmet Karayiğit

Ahmet Ömeroğlu

Ahmet Sırrı Ulaş

Ahmet Tevfik Erginbay

Ahmet Tuncay

Ahmet Yener

Ali Altınkaya

Ali Çolak

Ali İhsan Öztekin

Ali İnceman

Ali Karaisli

Ali Kemal Ünsoy

Ali Kınacı

Ali Orhan

Ali Seçkin Togay

Ali Selman Erkuş

Ali Ünsat

Alp Arslan

Alper Yükselen Bikirli

Arif Atilğan

Arif Kellecioğlu

Ayhan Tuncal

Aysel Koçak

Ayşe Albayrak Doğan

Ayşe Ayten Güllüoğlu

Ayşe İnci Özden

Ayşe Tartici Çevikbaş

Ayşe Zehra Tepedelenlioğlu

Bahri Aydoğan

Baki Özyürek

Battal Yilmaz

Bayazit Aköz

Bekir Şahin

Bektaş Kar

Belkis Karakaş

Belma Aydin

Berkün Köksal

Betül Azizağaoğlu

Beyhan Azman

Birol Soner

Birsen Karakaş

Bülent Erensevi̇

Bülent Savtok

Canan Çöke

Cengiz Köksal

Cengiz Topaktaş

Cevdet Doğan

Çetin Durak

Dilaver Kahveci

Doğan Korkmaz

Dudu İrem Toros

Durak Çetin

Emel Özgan

Emine Güler Elverici

Emine Saba Yalçin Ertuğrul

Emir Ateş

Ender Şener

Erdem Mirici

Erdem Şimşek

Erdoğan İshakoğlu

Erol Güngör Yüksel

Erol Tekmen

Ertan Yüzer

Eyüp Sabri̇ Baydar

Eyüp Saricalar

Fadime Akbaba

Faruk Erşen Yilmaz

Faruk Gök

Faruk Kaymak

Fatma Akyüz

Fatma Feyza Şahin

Fethi Şi̇mşek

Fevzi Argiç

Feyza Kir

Feyzi̇ Eroğlu

Fidan Balci

Fikriye Ernalbant

Filiz Pinarci

Gökhan Karaburun

Gülderen Kahraman

Gülfem Saygili

Gülsüm Misir

Gülşen Heybet

Günsal Albayrak

H.Gülgün Vuraloğlu

H.Nesrin Yilmazcan

Hakan Yüksel

Halil Özdemir

Halit Baysoy

Halit Dönmez

Halit Selçuk Özben

Haluk Kirca

Hamdi Karahan

Hamdullah Paksoy

Hamit Dündar

Hanefi Keskin

Harun Can

Harun Kara

Hasan Arslan

Hasan Kaya

Hatice Gürsoy

Hatice Kamişlik

Hava Aydinli

Haydar Sami Kuzu

Hayri Keskin

Hikmet Kanik

Hikmet Onat

Hulusi Akdere

Hüseyin Canan

Hüseyin Kocabey

Hüseyin Tuztaş

Hüsnü Uğurlu

İhsan Baştürk

İnci Aytaç

İsmail Kurt

İsmet Şimşek

Kami̇l Karahan

Kenan Yumuşak

Kürşat Hamurcu

Levent Yavuz

Lütfi Aksoy

Mahmut Coşkun

Mahmut Fatih Özarslan

Mahmut Kaya

Mahmut Özcan

Maruf Alikanoğlu

Mehmet Ademoğlu

Mehmet Akif Öndaş

Mehmet Aksu

Mehmet Bülent Selçuk

Mehmet Çamur

Mehmet Erdoğan

Mehmet Erol

Mehmet Faik Ateş

Mehmet Kasim Çetin

Mehmet Kurt

Mehmet Kürtül

Mehmet Nuri Öztürk

Mehmet Osmanoğlu

Mehmet Öztunç

Mehmet Reşat Koparan

Mehmet Umur Tarhan

Memet Boran

Memiş Selçuk Güney

Meryem Üstüner

Sinan Esen

Sinan Zeki Piyale

Suat Arslan

Sultan Namazci

Suna Türe

Süleyman Arslan

Süleyman Öztürk

Şanver Keleş

Şefik Akyildirim

Şehnaz Kirmaz

Şükrü Bozer

Tekman Savaş Nemli̇

Timur Gürsoy

Tümer Türkeş Genç

Türkan Erturan

Uğur Sayin

Ulvi Yüksel

Ümran Görmez

Ümüt Ceyhan

Veli Dalgali

Veli Özdek

Yaşar Şimşek

Yilmaz Karaboduk

Yurdanur Bakirci

Yusuf Hakki Doğan

Yusuf Kuzu

Yusuf Ziya Aksoy

Yusuf Ziyaattin Cenik

Yüksel Kocamiş

Zeki Gözütok

Zeynep Nilgün Hacimahmutoğlu

Zeynep Şahin

Ziya Dinler

Mesut Balci

Mete Duman

Methiye Şebnem Günaydin

Metin Börekçi̇

Muammer Öztürk

Muharrem Akkaya

Muhsin Şentürk

Murat Bulut

Murat Esen

Murat Kiyak

Murtaza Dolu

Mustafa Abdullah Coş

Mustafa Bulut

Mustafa Can Korkarer

Mustafa Çakmak

Mustafa Çavuş

Mustafa İsmet Yörük

Mustafa Kemal Semercioğlu

Mustafa Kurtaran

Mustafa Özer

Mustafa Özmen

Mustafa Taş

Mustafa Uslu

Muzaffer Sayin

Nadir Güngüneş

Nazmiye Beyazitoğlu Kuşçuoğlu

Nebahat Şimşek

Nejdet Şatir

Neslihan Sever

Nesrin Şengün

Nevruz Üstün

Nevzat Karababa

Nevzat Özsoy

Nihal Koyuncu

Nihat Altunok

Nilgün Taş

Nurcan Tanlik

Nursun Kayiran

Nurten Abaci Utku

Oktay Erdoğan

Orhan Erdim

Osman Atalay

Ömer Faruk Herdem

Ömer Kizilkaya

Özcan Turan

Özgür Cevahir

Öznur Kakillioğlu

Ramazan Tunç

Ramazan Ülger

Ramazan Yilmaz

Refatullah Karakaya

Refik Cemal Hanedan

Refik Eğri

Remzi Başkaya

Reşit Özcan

Ridvan Gündoğdu

Riza Akbal

Riza Saritaş

Riza Şahin

Sabahattin Öztemiz

Sadik Bayindir

Sadik Demircioğlu

Sadi Güven

Sadi Sariyildiz

Salih Kocalar

Salim Çevik

Sami Öztürk

Sati Ateşel

Savaş Yildirim

Sedat Demirtaş

Selma Bellek

Sevgi Saka

Sevil Kartal

Sevim Çakirbay

Sevim Çetin

Sevinç Türközmen

Seydi Kahveci

Seyfettin Tuncer

Yeni Atanan Danıştay Üyeleri

Abdullah Artunç

Abdurrahman Gençbay

Adil Memiş

Ahmet Arslan

Ahmet Yahya Özdemir

Alaittin Ali Öğüş

Ali Alpan

Ali İhsan Şahin

Ali Kazan

Aydemir Tunç

Ayper Göktuna

Bilal Çalişkan

Bilge Apaydin

Birgül Kurt

Buket Oral

Cafer Ergen

Cevdet Erkan

Ekrem Özübek

Emel Cengiz

Emin Celalettin Özkan

Emin Sinmaz

Emine Fahrünnisa Tunca

Ercan Ahi

Eren Sonbay

Erhan Çakan

Erhan Çiftçi

Erkan Cantekin

Esen Erol

Eyüp Kaya

Gülen Aydinoğlu

Gürsel Mekik

Gürsel Özkan

Hanifi Doğan

Hasan Güzeler

Hasan Odabaşi

Hasan Önal

Hatice Neşe Sari

Hüseyin Ünal Kara

İbrahim Topuz

İlhan Hanağasi

Keziban Gülcan Kaya

Mahmut Doğan

Mehmet Ali Ceran

Mehmet Ali Gümüş

Mehmet Ali Samur

Mehmet Aydin

Mehmet Gökpinar

Metin Ariti

Muhsin Yildiz

Musa Albayrak

Mustafa Gökçek

Mürteza Güler

Nakiddin Buğday

Nalan Terzi

Nedret Engin

Nilgün İpek

Nurben Ömerbaş

Nurdane Topuz

Nuriye Zümrüt Öden

Nüket Yoklamacioğlu

Oguz Yağlici

Selbi Koca

Seyfullah Yildiztekin

Suna Türkoğlu

Süleyman Hilmi Aydin

Turan Karakaya

Turgay Tuncay Varli

Tülay Bulgurcu

Ülkü Erbük

Vahit Kinalitaş

Yilmaz Akçıl

Yunus Aykin

Yusuf Binici̇

Yücel Bulmuş

Ziya Özcan

12 yıl sınırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen cumartesi günü onayladığı düzenlemeyle birlikte Yargıtay ve Danıştay üyelerine Anayasa Mahkemesi'nde olduğu gibi 12 yıl görev süresi getirilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş gün içinde görevi sona eren üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) Yargıtay ve Danıştay üyesi seçimi yapılacak. Ayrıca bir kişi bir kez üyeliğe seçilebilecek. Görev süresi biten üyelerden yeniden seçilemeyenler Anayasa'nın 139. maddesinde düzenlenen hakimlik ve savcılık teminatı uyarınca HSYK tarafından kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak.

Not uygulaması geri geliyor

Hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacak. Hakim ve savcılar hakkında kanun yolu incelemesi aşamasında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesine yönelik değişiklikte yeni düzenlemede yer alacak. Bu kapsamda 2011'de kaldırılan Yargıtay tarafından incelenen dosyalarda ilgili hakim ve savcılar hakkında not verilmesine ilişkin uygulama yeniden getirilecek. Buna göre kanun yolu incelemesi yapan istinaf ve temyiz mercileri kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda ilgili hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenleyecek ve bu formlar hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınacak unsurlardan biri olacak.

Davalar hızlanacak

Tasarıyla Adalet Bakanlığı'nca soruşturma ve davaların tamamlanması hususunda makûl süreler belirlenecek. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ile hem yargıya güven güçlenecek, hem de taraflar yargılamanın ne zaman sonuçlanacağı hususunda bilgi sahibi olacak.