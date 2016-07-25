Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye seçildi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan kurulda, Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye atandı.
Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında HSYK'nın 5 üyesi tutuklanmıştı. Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun'un yeniden atanmaması dikkat çeken detaylar arasında.
HSYK Genel Kurulu, yüksek yargı düzenlemesini içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimi için olağanüstü bir araya geldi.
Yeni üyelerin tam listesi şöyle:
Abbas Özden
Abdulkadir Güngören
Abdullah Ergin
Abdullah Fuat Gölcük
Abdullah Yaman
Adem Albayrak
Adem Aslan
Adviye Füsun Ayaz
Ahmet Arslan
Ahmet Duru
Ahmet Hamdi Güler
Ahmet Karayiğit
Ahmet Ömeroğlu
Ahmet Sırrı Ulaş
Ahmet Tevfik Erginbay
Ahmet Tuncay
Ahmet Yener
Ali Altınkaya
Ali Çolak
Ali İhsan Öztekin
Ali İnceman
Ali Karaisli
Ali Kemal Ünsoy
Ali Kınacı
Ali Orhan
Ali Seçkin Togay
Ali Selman Erkuş
Ali Ünsat
Alp Arslan
Alper Yükselen Bikirli
Arif Atilğan
Arif Kellecioğlu
Ayhan Tuncal
Aysel Koçak
Ayşe Albayrak Doğan
Ayşe Ayten Güllüoğlu
Ayşe İnci Özden
Ayşe Tartici Çevikbaş
Ayşe Zehra Tepedelenlioğlu
Bahri Aydoğan
Baki Özyürek
Battal Yilmaz
Bayazit Aköz
Bekir Şahin
Bektaş Kar
Belkis Karakaş
Belma Aydin
Berkün Köksal
Betül Azizağaoğlu
Beyhan Azman
Birol Soner
Birsen Karakaş
Bülent Erensevi̇
Bülent Savtok
Canan Çöke
Cengiz Köksal
Cengiz Topaktaş
Cevdet Doğan
Çetin Durak
Dilaver Kahveci
Doğan Korkmaz
Dudu İrem Toros
Durak Çetin
Emel Özgan
Emine Güler Elverici
Emine Saba Yalçin Ertuğrul
Emir Ateş
Ender Şener
Erdem Mirici
Erdem Şimşek
Erdoğan İshakoğlu
Erol Güngör Yüksel
Erol Tekmen
Ertan Yüzer
Eyüp Sabri̇ Baydar
Eyüp Saricalar
Fadime Akbaba
Faruk Erşen Yilmaz
Faruk Gök
Faruk Kaymak
Fatma Akyüz
Fatma Feyza Şahin
Fethi Şi̇mşek
Fevzi Argiç
Feyza Kir
Feyzi̇ Eroğlu
Fidan Balci
Fikriye Ernalbant
Filiz Pinarci
Gökhan Karaburun
Gülderen Kahraman
Gülfem Saygili
Gülsüm Misir
Gülşen Heybet
Günsal Albayrak
H.Gülgün Vuraloğlu
H.Nesrin Yilmazcan
Hakan Yüksel
Halil Özdemir
Halit Baysoy
Halit Dönmez
Halit Selçuk Özben
Haluk Kirca
Hamdi Karahan
Hamdullah Paksoy
Hamit Dündar
Hanefi Keskin
Harun Can
Harun Kara
Hasan Arslan
Hasan Kaya
Hatice Gürsoy
Hatice Kamişlik
Hava Aydinli
Haydar Sami Kuzu
Hayri Keskin
Hikmet Kanik
Hikmet Onat
Hulusi Akdere
Hüseyin Canan
Hüseyin Kocabey
Hüseyin Tuztaş
Hüsnü Uğurlu
İhsan Baştürk
İnci Aytaç
İsmail Kurt
İsmet Şimşek
Kami̇l Karahan
Kenan Yumuşak
Kürşat Hamurcu
Levent Yavuz
Lütfi Aksoy
Mahmut Coşkun
Mahmut Fatih Özarslan
Mahmut Kaya
Mahmut Özcan
Maruf Alikanoğlu
Mehmet Ademoğlu
Mehmet Akif Öndaş
Mehmet Aksu
Mehmet Bülent Selçuk
Mehmet Çamur
Mehmet Erdoğan
Mehmet Erol
Mehmet Faik Ateş
Mehmet Kasim Çetin
Mehmet Kurt
Mehmet Kürtül
Mehmet Nuri Öztürk
Mehmet Osmanoğlu
Mehmet Öztunç
Mehmet Reşat Koparan
Mehmet Umur Tarhan
Memet Boran
Memiş Selçuk Güney
Meryem Üstüner
Sinan Esen
Sinan Zeki Piyale
Suat Arslan
Sultan Namazci
Suna Türe
Süleyman Arslan
Süleyman Öztürk
Şanver Keleş
Şefik Akyildirim
Şehnaz Kirmaz
Şükrü Bozer
Tekman Savaş Nemli̇
Timur Gürsoy
Tümer Türkeş Genç
Türkan Erturan
Uğur Sayin
Ulvi Yüksel
Ümran Görmez
Ümüt Ceyhan
Veli Dalgali
Veli Özdek
Yaşar Şimşek
Yilmaz Karaboduk
Yurdanur Bakirci
Yusuf Hakki Doğan
Yusuf Kuzu
Yusuf Ziya Aksoy
Yusuf Ziyaattin Cenik
Yüksel Kocamiş
Zeki Gözütok
Zeynep Nilgün Hacimahmutoğlu
Zeynep Şahin
Ziya Dinler
Mesut Balci
Mete Duman
Methiye Şebnem Günaydin
Metin Börekçi̇
Muammer Öztürk
Muharrem Akkaya
Muhsin Şentürk
Murat Bulut
Murat Esen
Murat Kiyak
Murtaza Dolu
Mustafa Abdullah Coş
Mustafa Bulut
Mustafa Can Korkarer
Mustafa Çakmak
Mustafa Çavuş
Mustafa İsmet Yörük
Mustafa Kemal Semercioğlu
Mustafa Kurtaran
Mustafa Özer
Mustafa Özmen
Mustafa Taş
Mustafa Uslu
Muzaffer Sayin
Nadir Güngüneş
Nazmiye Beyazitoğlu Kuşçuoğlu
Nebahat Şimşek
Nejdet Şatir
Neslihan Sever
Nesrin Şengün
Nevruz Üstün
Nevzat Karababa
Nevzat Özsoy
Nihal Koyuncu
Nihat Altunok
Nilgün Taş
Nurcan Tanlik
Nursun Kayiran
Nurten Abaci Utku
Oktay Erdoğan
Orhan Erdim
Osman Atalay
Ömer Faruk Herdem
Ömer Kizilkaya
Özcan Turan
Özgür Cevahir
Öznur Kakillioğlu
Ramazan Tunç
Ramazan Ülger
Ramazan Yilmaz
Refatullah Karakaya
Refik Cemal Hanedan
Refik Eğri
Remzi Başkaya
Reşit Özcan
Ridvan Gündoğdu
Riza Akbal
Riza Saritaş
Riza Şahin
Sabahattin Öztemiz
Sadik Bayindir
Sadik Demircioğlu
Sadi Güven
Sadi Sariyildiz
Salih Kocalar
Salim Çevik
Sami Öztürk
Sati Ateşel
Savaş Yildirim
Sedat Demirtaş
Selma Bellek
Sevgi Saka
Sevil Kartal
Sevim Çakirbay
Sevim Çetin
Sevinç Türközmen
Seydi Kahveci
Seyfettin Tuncer
Yeni Atanan Danıştay Üyeleri
Abdullah Artunç
Abdurrahman Gençbay
Adil Memiş
Ahmet Arslan
Ahmet Yahya Özdemir
Alaittin Ali Öğüş
Ali Alpan
Ali İhsan Şahin
Ali Kazan
Aydemir Tunç
Ayper Göktuna
Bilal Çalişkan
Bilge Apaydin
Birgül Kurt
Buket Oral
Cafer Ergen
Cevdet Erkan
Ekrem Özübek
Emel Cengiz
Emin Celalettin Özkan
Emin Sinmaz
Emine Fahrünnisa Tunca
Ercan Ahi
Eren Sonbay
Erhan Çakan
Erhan Çiftçi
Erkan Cantekin
Esen Erol
Eyüp Kaya
Gülen Aydinoğlu
Gürsel Mekik
Gürsel Özkan
Hanifi Doğan
Hasan Güzeler
Hasan Odabaşi
Hasan Önal
Hatice Neşe Sari
Hüseyin Ünal Kara
İbrahim Topuz
İlhan Hanağasi
Keziban Gülcan Kaya
Mahmut Doğan
Mehmet Ali Ceran
Mehmet Ali Gümüş
Mehmet Ali Samur
Mehmet Aydin
Mehmet Gökpinar
Metin Ariti
Muhsin Yildiz
Musa Albayrak
Mustafa Gökçek
Mürteza Güler
Nakiddin Buğday
Nalan Terzi
Nedret Engin
Nilgün İpek
Nurben Ömerbaş
Nurdane Topuz
Nuriye Zümrüt Öden
Nüket Yoklamacioğlu
Oguz Yağlici
Selbi Koca
Seyfullah Yildiztekin
Suna Türkoğlu
Süleyman Hilmi Aydin
Turan Karakaya
Turgay Tuncay Varli
Tülay Bulgurcu
Ülkü Erbük
Vahit Kinalitaş
Yilmaz Akçıl
Yunus Aykin
Yusuf Binici̇
Yücel Bulmuş
Ziya Özcan
12 yıl sınırı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen cumartesi günü onayladığı düzenlemeyle birlikte Yargıtay ve Danıştay üyelerine Anayasa Mahkemesi'nde olduğu gibi 12 yıl görev süresi getirilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren beş gün içinde görevi sona eren üyeler arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) Yargıtay ve Danıştay üyesi seçimi yapılacak. Ayrıca bir kişi bir kez üyeliğe seçilebilecek. Görev süresi biten üyelerden yeniden seçilemeyenler Anayasa'nın 139. maddesinde düzenlenen hakimlik ve savcılık teminatı uyarınca HSYK tarafından kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla sınıf ve derecelerine uygun olarak bölge adliye veya ilk derece mahkemelerine atanacak.
Not uygulaması geri geliyor
Hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacak. Hakim ve savcılar hakkında kanun yolu incelemesi aşamasında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesine yönelik değişiklikte yeni düzenlemede yer alacak. Bu kapsamda 2011'de kaldırılan Yargıtay tarafından incelenen dosyalarda ilgili hakim ve savcılar hakkında not verilmesine ilişkin uygulama yeniden getirilecek. Buna göre kanun yolu incelemesi yapan istinaf ve temyiz mercileri kanunda belirtilen ilkeler doğrultusunda ilgili hakim ve savcılar hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenleyecek ve bu formlar hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınacak unsurlardan biri olacak.
Davalar hızlanacak
Tasarıyla Adalet Bakanlığı'nca soruşturma ve davaların tamamlanması hususunda makûl süreler belirlenecek. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ile hem yargıya güven güçlenecek, hem de taraflar yargılamanın ne zaman sonuçlanacağı hususunda bilgi sahibi olacak.