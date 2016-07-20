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15 Temmuz Darbe Girişimi

AYM’den Yargıtay ve HSYK’ya yüksek yargıda tutuklamalar

Tutuklananlar arasında iki AYM üyesi ve 113 hâkim ve savcı da bulunuyor

20 Temmuz 2016 23:45

Aralarında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri Alparslan Altan, Erdal Tercan, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin de aralarında bulunduğu 113 hâkim, savcı ve yüksek yargı üyesi tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilenlerden gözaltına alınan 113 yüksek yargı üyesi, hakim ve savcı savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliklere sevk edilmişlerdi.

Şüpheliler, "FETÖ-PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün yargı ayağını oluşturmak suretiyle örgütün eylemlerine iştirak ettikleri" iddiasıyla sorgulandı.

Nöbetçi hakimliklerde işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Anayasa Mahkemesi üyeleri Altan ve Tercan, HSYK üyeleri Şen, Berberoğlu, Özçelik, Işık ile eski HSYK Başkanvekili Hamsici'nin de bulunduğu 112 hakim, savcı ve yüksek yargı üyesi tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan biri, ileri derece astım hastası olması nedeniyle, adli kontrol kararı alınarak serbest bırakıldı. 

Bu arada, Balyoz ve Askeri Casusluk davalarına onama kararını veren eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul ile eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam hakkındaki tutuklama kararı da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafından verildi.

 

Tüm askeri hâkim ve savcılar görevden uzaklaştırıldı

 

Milli Savunma Bakanlığı, tüm askeri hakim ve savcılara soruşturma açtı. Hakkında soruşturma açılan 262 askeri hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

 

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