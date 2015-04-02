Dört gazete için ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Hürriyet, Cumhuriyet, Posta ve Bugün gazeteleri hakkında, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan soruşturma başlattı. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın dün yapılan cenaze törenine de çok sayıda gazete, ajans ve TV kanalı alınmadı.

Doğan Grubu ile bazı gazetelerde çalışan muhabirler şehit savcı Kiraz'ın cenaze törenine ve Başbakan Davutoğlu’nun basın toplantısına alınmadı. Yasağa gerekçe olarak Savcı Kiraz’ın başına silah dayanmış haldeki fotoğrafının basılması ve görüntüsünün kullanılması gösterildi. Bu yayınları 'ahlaksızlık' olarak niteleyen Davutoğlu, “Akreditasyon talimatını ben verdim. Ne eleştiri gelirse gelsin hepsine hazırım” açıklamasını yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi uygulamayı kınadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Hürriyet, Cumhuriyet, Posta ve Bugün gazeteleri hakkında, “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan soruşturma başlattı.

‘Fotoğraf' soruşturması

Radikal'in haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı’nda önceki gün yaşanan terör saldırısına ilişkin, Hürriyet, Cumhuriyet, Posta ve Bugün gazeteleri hakkında ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturmanın, gazetelerin dünkü nüshalarında savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alındığı fotoğrafların yayınlanarak "terör örgütü DHKP-C’nin propagandası yapıldığı" iddiasıyla, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7’nci maddesinden yürütüldüğü belirtildi.

Cenazede yasak

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için Eyüp Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde ve Başbakan Davutoğlu’nun basın toplantısında akreditasyon krizi yaşandı. Savcı Kiraz’ın başına silah dayanmış fotoğrafını bastıkları ve görüntüsünü kullandıkları gerekçesiyle Hürriyet, Cumhuriyet, Bugün, Milat, Taraf ve Zaman gazeteleri ile CNN Türk, Bugün TV, Kanaltürk, İMC TV, Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı ile Doğan Haber Ajansı muhabir, foto muhabir ve kameramanları camiye ve basın toplantısına alınmadı. Cenaze törenini izleyecek gazeteciler tek giriş kapısından kartları korumalar tarafından kontrol edilerek alındı. Uygun bulunmayanlar geri çevrildi. 6 gazete, 5 TV ve 2 haber ajansın temsilcilerinin içeri alınmama talimatının Başbakanlık’tan geldiği söylendi.

Davutoğlu: Benim talimatım

Aynı uygulama cenazeden sonra Eyüp Kaymakamlığı’na giden Davutoğlu’nun basın açıklamasında da yapıldı. Davutoğlu burada konuyla ilgili şunları söyledi: “Medyamızın büyük bir kesimi, son derece sağduyulu bir şekilde ailenin bu acısını paylaşırken, Türkiye’ye dönük bu saldırıya ortak kader bilinciyle hareket ederken, başka bir kesimi, dün şakağına silah dayanmış resimleri yayımlama cüreti ve açık söylüyorum nezaketsizliğini, ahlaksızlığını göstermişlerdir. Akreditasyon talimatını ben verdim. Ne eleştiri gelirse gelsin hepsine hazırım. Medyadan dikkatli olunması için rica ettim. Birçok kere söyledik. Gece yarısından itibaren sayfaları gördüğümüzde insani duyarlılık görmedim ben. Muhterem eşleriyle görüştüğümde neler hissettiğini ben biliyorum. Evladını gördünüz, sabah bu gazeteyi gördüğünde ne hissetti? Patronlarına da söylüyorum, her türlü eleştiriyi bize yaptılar. Tek bir yerde basına yönelik bir şeyde bulunmadım. Yayın yasağı getirdik, neden gelir o yasak? Operasyon bitince de yasağı kaldırdık. Peki yürekteki yasak kalkar mı? Bu savcımızın bu fotosunu yayınlama hangi nasıl bir ahlaktır? Bir daha olursa bir daha veririm bu talimatı. İnsanların acısına saygı duyacak herkes. Teröristlerin propagandası yapmayacaklar. Bundan sonra herkes dikkat edecek. Onların bugün o cenazeye katılma hakları, o çocuğun karşına çıkma hakları yoktu.”

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