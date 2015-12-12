Donald Trump'ın serveti ne kadar?

Müslümanların ABD’ye girişinin durdurulmasını isteyen ve ayrımcı sözleri nedeniyle dünyanın tepkisini üzerine çeken Cumhuriyetçiler kanadından ABD Başkanı adayı ve gayrimenkul zengini Donald Trump'ın ne kadar serveti olduğu tartışma konusu oldu. Forbes Trump'un servetinin 4.5 milyar doları olduğunu belirtirken, kendisi ise 10 milyar doları olduğunu iddia ediyor.

Müslümanlara karşı kullandığı sert sözler nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken ABD’li Donald Trump’un Forbes’a göre ABD Başkanlığı’na aday olan 69 yaşındaki milyarderin 4.5 milyar dolar serveti var. Fakat geçen haziran ayında mal beyanında bulunan Trump maliyecilere verdiği raporda 10 milyar dolarlık serveti olduğunu belirtti. Haziran ayında mal beyanında bulunan Trump aday olmak için Cumhuriyetçi Parti’ye katıldığında ise 8 milyar dolarlık serveti olduğunu belirtmişti.

Forbes dergisi ise yaptığı bir araştırmada bu çelişkili rakamları ortaya koydu. Forbes’a göre Trump’ın New York’taki gökdelenlerinin değeri 2.18 milyar dolar. Trump’ın ABD, İskoçya ve İrlanda’da olmak üzere toplam 13 tane golf sahası bulunuyor. Bu sahaların değeri 366.6 milyar dolar.

Ayrıca Trump’ın New York’ta 100 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi, 2 milyon dolarlık bir Sikorsky helikopteri, 55 milyon dolarlık Boeing 757 uçağı ve bir adet özel Cessena 750 jeti bulunuyor.