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Dünya

Donald Trump vergi beyannamesini açıklamıyor

ABD'de başkanlık yarışında 1976 yılından bu yana başkan adaylarının tümü seçimden önce vergi beyannamelerini açıkladı

12 Mayıs 2016 01:38

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin aday adayı iş adamı Donald Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce vergi iadesi beyannamesini açıklamayacağını söyledi.

ABD halkının başkanlık seçimlerden önce adayların kişisel gelirlerini ve ne kadar vergi ödediklerini öğrenme hakkıyla ilgili Trump, "Beyannamede öğrenilecek hiçbir şey yok." dedi.

ABD'de başkan adaylarının seçimden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

Başkanlık yarışında Demokratların öne çıkan aday adayı Hillary Clinton ise 8 yıl üst üste vergi beyannamesini kamuoyuyla paylaştı.

 

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