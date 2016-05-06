Trump İngiltere'nin AB'den ayrılmasından yana



ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump, Fox News kanalında katıldığı programda "İngiltere, AB üyeliğinden ayrılırsa daha iyi durumda olur" dedi.

Trump, "Bence mülteci göçü Avrupa için çok korkunç bir gelişme oldu, büyük bir bölümü de AB tarafından desteklendi" dedi. Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılması konusundaki görüşlerinin bir tavsiye niteliğinde olmadığını, sadece kendi düşüncelerini yansıttığını belirtti. Trump, bu konudaki son kararı İngilizlerin vereceğini söyledi.

Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılmaması gerektiği yönünde görüş bildiren ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştirdi.

Milyarder iş adamı Donald Trump, Cumhuriyetçi parti içindeki iki rakibinin de bu hafta içinde seçim yarışından ayrılmasıyla birlikte partinin resmi olarak başkan adayı olmayı neredeyse kesinleştirdi. Ancak Trump'ın adaylığının temmuz ayında düzenlenecek olan parti kurultayında onaylanması gerekiyor. Trump, İslam ve göç karşıtı söylemleriyle sık sık tartışmalara neden oluyor.