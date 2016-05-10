''Müslümanların ABD'ye girişi yasaklansın'' diyen Trump: Sadiq Khan istisna olabilir

ABD'ye Müslümanların girişinin geçici olarak yasaklanması önerisinde bulunan Cumhuriyetçi Donald Trump, Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın bir 'istisna' olabileceğini söyledi.

Trump, geçen yıl Kasım ayında Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması önerisinde bulunmuştu. Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Khan'ın ABD'ye girişinin engellenip engellenmeyeceğine ilişkin bir soruya "Her zaman istisnalar olacaktır" yanıtını verdi.

TIME dergisine konuşan Khan ise Trump'ı eleştirdi ve "Amerika'ya gitmek, Amerikalı belediye başkanlarıyla bağ kurmak istiyorum. Eğer Donald Trump başkan olursa inancım yüzünden oraya gidişim engellenecek" diye konuştu.