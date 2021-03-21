Domagoj Vida, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida kritik maçlarda ön plana çıkmaya devam ediyor. Hırvat oyuncunun Süper Lig'de en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken siyah-beyazlılarda Domagoj Vida 48. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Opta'nın verilerine göre, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe. Ezeli rakibin filelerini üçüncü kez havalandıran Hırvat yıldız, bu gollerin tamamını iç sahada kaydetti.

Bu sezon ligde 23 maça çıkan 31 yaşındaki Vida 4 gole ulaştı.

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