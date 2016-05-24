Dolmabahçe fotoğrafından hükümette tek kişi kaldı

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında kurulan 65. Hükümet kabinesi, Kürt sorununun çözümü için bir döneme damgasını vuran isimlerin ne kadar geride kaldığını gösterdi. AKP ile HDP arasında 10 maddelik anlaşmanın imzalandığı ‘Dolmabahçe Mutabakatı’ fotoğrafından AKP kanadından sadece bir isim kaldı. Dolmabahçe Sarayı’nda imzalanan mutabakatta yer alan dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan yeni kabinede sadece Ala yerini korudu. Yalçın Akdoğan ve Mahir Ünal bakanlık görevlerinden oldu. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu halen görevine devam ediyor.

Davutoğlu’ndan Arınç’a

2009 yılından itibaren ‘demokratik açılım’ adıyla başlatılan ve ‘Çözüm süreci’ olarak yürütülen adımlarda yer alan aktörlerden bazıları tasfiye edildi, kalanları da ön planda değil. 64. hükümetin Başbakan Ahmet Davutoğlu görevden el çektirildi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, siyaset dışında kaldı. Yine bu süreçte yer alan isimlerde 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yapan Van Milletvekili Beşir Atalay da ön planda bulunmuyor.

Dolmabahçe karesinde yer alan isimlerden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken ve çözüm süreci boyunca rol oynayan diğer milletvekilleri hakkında çeşitli suçlardan fezlekeler var.