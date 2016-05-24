Kabinede tek kadın olan Fatma Betül Sayan Kaya kim?

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni hükümette kadın bakan sayısı ikiden bire indi. 65. Hükümet'teki kadın bakan, Ensar Vakfı'ndaki çocuk istismarı skandalı nedeniyle tepki gören Sema Ramazanoğlu'nun yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak kabineye giren Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

Kaç yaşında olduğu sorusu Google'da en çok sorulan ancak cevabı bulunamayan Fatma Betül Sayan Kaya, elektrik-elektronik mühendisi. İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İş hayatına Satürn Mühendislik’te proje uzmanı olarak başladı.

Kaya, New York Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Fakültesi’nden doktora bursu kazanarak meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

2009 yılında Türkiye’ye dönen Fatma Betül Sayan Kaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak tıp eğitimine başladı. 2009 yılındaki 5.Olağan Kongre ile AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul İl Teşkilatı’nın sosyal medya yapılanmasını da kurdu.

Kaya, AKP Genel Başkanlığı döneminde 2012 yılına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kaya, AKP İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. AKP İstanbul İl Teşkilatı’nın Sosyal Medya Yapılanmasını kurarak 39 ilçede ekipler oluşturulmasına öncülük etti. 3 kademe Sosyal medya eğitimlerini başlatan Kaya, il örgütünde İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon Başkanlığı yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya, 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya Sorumlusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın İstanbul seçim ofisi Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı. Kaya, 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Evli, 1 çocuk annesi olan Kaya, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.

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