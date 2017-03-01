Dolar/TL, ABD verileri sonrası 3.67'yi test etti

Dolar, Türk Lirası karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saati ile 05:30'da Kongre ortak oturumunda yaptığı ilk konuşmanın desteği ile yükseldi. Kur şu sıralar 3.6648 seviyesinde işlem görüyor.

Güne 3.6460 seviyesinden başlayan kur, konuşma öncesi yatay seyreti. Trump'ın konuşması ile birlikte 3.6567 TL seviyesine kadar yükselen dolar, daha sonra 3.63 seviyesine geriledi. Türk Lirası bugün, dolar karşısında yüzde 0.6 zayıflayarak gelişen ülke para birimleri arasında en büyük düşüşü kaydetti.

Trump, konuşmasında, vergi oranını indirerek vergi reformuna gideceklerini, altyapı için 1 trilyon dolar harcayacaklarını, savunma harcamalarını artıracaklarını ve Obamacare olarak bilinen sağlık reformunu değiştireceklerini tekrarladı, ancak bu konularda fazla detay vermedi.

Trump'ın seçim öncesi vaatlerini sıcak tutması uluslararası piyasalarda doların kazançlarını korumasına yardımcı oldu ve bu durum ABD para birimini Türk Lirası karşısında da destekledi.

Fed'den 'şahin' mesajlar

New York Fed Başkanı William Dudley yaptığı konuşmada para politikasının sıkılaştırılması için zeminin güçlendiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı John Williams da marttaki toplantıda faiz artırımının "ciddi değerlendirmeye" alınacağını söyledi.



İki Fed yetkilisinin şahin tondaki konuşmalarının ardından vadeli kontratlarda faiz artış olasılığı ilk etapta yüzde 70'e yükseldi.

Ekonomi de 'Şahin' ve 'Güvercin' terimleri ne anlama geliyor?

Diplomaside de çok sık karşılaştığımız şahin deyimi son dönemlerde finans piyasalarında güvercinle beraber çok sık kullanılıyor. Şahin kelimesi konuşma dilinde agresif ve saldırgan anlamlarını çağrıştırmakla beraber finans jargonunda da aynı anlamda kullanılıyor.

Günümüz kullanımına paralel olarak tarihte ilk kez şahin kullanımı 19.yüzyılda İngilizlere karşı savaşa girilmesini savunan Amerikan Kongre üyelerini tanımlayan bir ifade olurken güvercin ise savaştan kaçıp diplomatik çözüm arayanların lakabıydı.

Bugün finans piyasalarında ise sıkı para politikalarını savunanlara şahin, gevşek para politikalarını savunanlara ise güvercin denilmektedir.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"