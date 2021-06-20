“Doların fiyatını yükselttiği" gerekçesiyle ifade veren Levent Üzümcü: Beni yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar

“Doların fiyatını yükselttiği" ve paylaşımının sonununa üç nokta eklediği için ifade vermeye çağrılan oyuncu Levent Üzümcü, “Beni sürekli adliyeye, emniyete çağırıp yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu’nun haberine göre, Üzümcü, "Sermaye Piyasası Kurulu yazdığım bir tweet ile sansasyon yaratmak suretiyle dolar kurunu artırdığımı iddia ederek savcılığa başvurmuş. İstanbul Mali Şube polisi tarafından arandım, ifadeye çağırıldım. Benim doları artırmak gibi bir etki gücüm olmadığını anlattım. Dolar yatırımcısı bir tiyatrocunun yazdığı ile mi alım satım yapar Allah aşkına? Kaldı ki o mesajımda “Dolar alın veya almayın” dememişim, buram buram yanlış ekonomi politikalarını eleştirmişim. Ben bir vatandaşım. Bu benim devletim. Devlet görevlilerini eleştirmek de en doğal hakkım. Oysa ki, ekonominin bozulmasının en temel nedenlerinden biri yurttaşın Twitter'a eleştirisini yazması değil, adaletin olmamasıdır. Bu ülkede hukukun üstünlüğü tesis edildiği ve adalet geldiği anda dolar hemen ve hızla düşer." ifadesini kullandı.

"Bu, hakkınızdaki kaçıncı soruşturma?" sorusuna Üzümcü, "Ne bileyim, sayısını unuttum. Sürekli emniyete, adliyelere gidip ifade veriyorum. “Onu niye dedin? Bunu niye dedin? Şöyle derken kimi kast ettin” gibi sorular ile karşılaşıyorum. Beni sürekli buralara çağırıp yıldıracaklarını zannediyorlar ise yanılıyorlar." yanıtını verdi.

Üzümcü, "Türkiye'nin savcılarının, mahkemelerinin uğraşacağı iş mi kalmadı? Suçsuz insanlar siyasi sebepler ile içeride yatarken, suçlular dışarıda elini kolunu sallarken… Bir mafya babası çıkıyor, suç itiraflarında bulunuyor, bir bakan konuşuyor, mafyanın bir siyasetçiyi ayda 10 bin dolar maaşa bağladığını söylüyor, tek bir soruşturma açılmıyor. Vatandaş eleştirel bir tweet attığında ise hemen soruşturma açılıyor." diye konuştu.

TIKLAYIN | Levent Üzümcü, Twitter paylaşımının sonuna üç nokta eklediği için ifade verdi

TIKLAYIN | Levent Üzümcü , "dolar kurunu yükselttiği" gerekçesiyle ifade verdi