Levent Üzümcü: 3 sene önceki tweetimden dolayı ifadeye çağrıldım

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle mali şube tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sermaye Piyasası’nın şikayeti nedeniyle ifadeye çağrıldığını yazan Üzümcü “O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… Meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim” dedi.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, “3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" ifadelerini kullandı.