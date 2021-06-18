Levent Üzümcü, Twitter paylaşımının sonuna üç nokta eklediği için ifade verdi

Daha önce "doların fiyatını yükselttiği" gerekçesiyle ifade veren sanatçı Levent Üzümcü, bu kez Twitter paylaşımının sonuna 'üç nokta' eklediği için ifade verdi.

Üzümcü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim" ifadelerini kullandı.

Üzümcü daha önce de "doların fiyatını yükselttiği" gerekçesiyle ifade verdiğini belirtmiş ve "3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" demişti.

TIKLAYIN | Levent Üzümcü: 3 sene önceki tweetimden dolayı ifadeye çağrıldım