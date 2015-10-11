Dolardaki kritik seviye; 2,82 de olabilir 3 lira da

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirme olasılığının azalması piyasaları rahatlattı. Ancak Ankara’daki terör saldırıları olumlu havayı dağıtabilir. Teknik analize göre dolar 2.89 TL’nin altında kalırsa 2.82-2.80’e düşüş olabilir. 2.95 TL’nin üzerine çıkılması halinde ise tekrar 3 TL’nin üzerine çıkabilir.

Hürriyet’te yer alan habere göre, piyasalarda adeta FED bereketi yaşanıyor. ABD Eylül tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi FED’in ekim toplantısında faiz artırım olasılığını zayıflatınca, uzun süredir düşen borsalara alım getirdi. Bu durum doğal olarak döviz kurlarına da satış olarak yansıdı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası (FED) odaklı olumlu algı devam etmekle birlikte belli ölçüde fiyatlandı. Piyasayı taşıyacak yeni gündem ve beklentilere ihtiyaç olacak. Görünürde FED’in faiz artışı erteleme olasılığı dışında yeni beklenti de görülmüyor. Ayrıca hafta sonu Ankara’da gerçekleşen terör eylemi gerilimi arttırmakla birlikte piyasalardaki olumlu havayı zayıflatabilir.

Yaklaşan seçim henüz ciddi olarak fiyatlamaya dahil edilmiş değil. Rusya’nın müdahil olmasıyla Suriye ayrı bir belirsizlik kaynağı. Ancak piyasa bu yöndeki gelişmelere tepkisiz. Yön konusuda piyasalardaki ağırlığı nedeniyle genelde yabancı yatırımcıların tavrına bakılır. Geçtiğimiz 2 Ekim haftası borsada 131 milyon dolar satıştalar. Hatırlanırsa yaklaşık 10-15 önce bir çok yabancı yatırım bankasından Türk bankaları için hedef fiyat düşürmeleri ve ağırlık azalt tavsiyeleri gelmişti. Sonrasında borsada sert yukarı hareket görülmesi, bu aşamada yabancı rapor ve tavsiyelere piyasaların duyarlı olmadığını göstermesi açısından önemli. Geçen haftaya göre daha temkinli piyasa görünümü öne çıkabilir.

Borsada tepki yükselişi devam etmekle birlikte önemli direnç noktalarına yaklaşılmış durumda. 80.000-81.500 seviyeleri bu açıdan önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki direnç 84.500 seviyesinde. Destekler ise 77.500 ve 76.000 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde kâr satışları gelebilir.

Kâr satışları etkili

Dolar/TL’de kâr satışları sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda işaret ettiğimiz düşüş formasyonlarından “Yükselen Takoz” ve “Çift Tepe” formasyonları işlerlik kazandı ve “Kâr satışları gelebilir” beklentimiz gerçekleşti. 2.89 ilk destek seviyesi olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir.

2.89 seviyesinin altında kalınması durumunda ise 2.82-2.80 sonraki destek noktaları. Tepki alımlarının ilk direnç seviyeleri 2.95 ve 2.975 seviyelerinde.

Tepki çıkışının devamı için de 2.975 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir.

Piyasalardaki iyimserliğin kaynağı

Son yıllarda piyasalarda devam eden iyimserliğin en önemli parasal kaynaklarının ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankasının piyasaya verdiği bolca likidite ve düşük faiz politikası olduğu kabul gören bir konu. Daha özeti her iki merkez bankası bilançolarındaki büyüme. 2008 yılından itibaren gerek ABD gerekse Avrupa Merkez Bankalarının bilanço varlıklarındaki büyüme dikkat çekici. FED bilançosu Ağustos 2008 tarihinde yaklaşık 900 milyar dolar iken Eylül 2015’de 4.4 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Avrupa Merkez Bankası bilançosu ise 1.5 trilyon Euro’dan 2.6 milyon Euro’ya yükseldi. FED bilançosundaki büyüme 2014 yılı ortasından sonra yerini yatay seyre bıraktı. Bilindiği üzere FED para progmanını 2014 yılı Ekim ayında bitirmişti. Zaten FED bilançosundaki büyümenin durmasından bir süre sonra da Dow Jones Endeksindeki çıkış trendi yerini önce yatay harekete bu yıl içinde ise düşüşe bıraktı. BIST100 Endeksinde de FED bilançosundaki büyümeye paralel hareketler söz konusu. Ancak Ekim ayından itibaren FED’in faiz artırımını erteleme olasılığı gündeme gelince borsaların yükselmesiyle kısa dönemli uyumsuzluklar oluştu. FED bilançosu artık büyümeyecek. Ama Mart ayında açıklanan ve 2016 Eylül ayına kadar devam edecek bir trilyon Euro’nun üzerindeki para programıyla Avrupa Merkez Bankası bilançosu ise büyümeye devam edecek. Piyasalar FED’den bir süre için faiz artışı gelmezse Avrup Merkez Bankasının devam eden likidite programını kendisine referans alıp bunu olumlu yönde kullabilir mi? Biraz zor ama FED’i Avrupa ile ikame edebilir mi? Veya FED artık piyasaya para vermeyecek borsalarda kısa dönemli yükselişler olsa da “Değirmenin suyu kesiliyor” anlayışını mı öne çıkaracak? Bunu zaman gösterecek.

Borsada yıl sonu hareketliliği mi?

Borsada son günlerde görülen yükseliş yıl sonu hareketi başladı mı sorularını gündeme getirdi. 01 Kasım seçimleri piyasaların seyri açısından çok önemli bir gündem. Ancak geçen beş yılda Ekim-Ocak dmöneminde borsanın performansına baktığımızda oldukça dalgalı bir seyir göze çarpıyor. Ortalama getiri yüzde 1.9 olsa da 17.9 yükseliş ve 14.1 düşüşler var. Önümüzdeki Ekim-Ocak döneminde FED toplantıları ve seçim barındıran gündemi de dikkate aldığımızda yine dalgalı bir dönem borsayı bekliyor, diyebiliriz.