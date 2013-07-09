Dolar tarihi zirveden iniyor

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği 2,25 milyar dolarlık rekor ihalelerin ardından ABD Doları 1,94'ün altına geriledi.

Dün doların 1,9735 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Merkez Bankası'nın ek sıkılaştırmaya başlaması ve bir gün içinde 2,25 milyar dolarlık döviz satım ihaleleri düzenlemesi doları zirveden döndürdü.

ABD Doları bugüne 1,9464 liradan başladıktan sonra 1,9320'ye kadar geriledi. Dolar en yüksek ise 1,9495'i gördü. Bir başka deyişle dolar bugün 1,95 lira seviyesine henüz ulaşamadı.

Merkez Bankası ise sabah yaptığı açıklamada bugünü "istisnai" gün ilan etti ve miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

Dün güne 2,2420'li seviyelerden başlayan sepet bazında TL ise 2,2211'e kadar geriledikten sonra, bu sabah aynı saatte 2,2230 seviyesinde işlem gördü.

TCMB dün açtığı yedi döviz satım ihalesiyle toplam 2,25 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken; bu yıl yapılan toplam döviz satış tutarı da 4,9 milyar dolara ulaşmış oldu. TCMB bu yıl ilk döviz satım ihalesini 11 Haziran'da gerçekleştirdi.

TCMB'nin dün önemli bir miktarda döviz talebini karşıladığını belirten üst düzey bir bankacı, "Seçilen yöntem ve piyasadaki diğer oyunculara da bakınca, dün TCMB'nin döviz seviyesine müdahale etmek için piyasaya girdiği düşüncesine katılmak mümkün değil" dedi ve ekledi:

"Dün gördüğü yüklü döviz talebini TCMB talep edenler piyasaya yönelmeden kendisi karşıladı diye düşünüyorum. Bu talep piyasaya yönelseydi, hem talebin kendisi hem de yüklü miktarda döviz talebinin karşılık bulamaması halinde yaratabileceği endişe kuru çok yüksek seviyelere götürebilirdi. TCMB'nin bu talebi karşıladıktan sonra bugün yeniden birkaç ihale ile döviz satımına devam edeceğini düşünüyorum."