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Ekonomi

Merkez Bankası beşinci kez dolar sattı: toplam satış 1.5 milyar dolar!

Merkez Bankası, bugün açtığı beşinci gün içi döviz satım ihalesinde 500 milyon dolar daha sattı.

08 Temmuz 2013 18:53

TCMB bugün düzenlediği beş ihaleyle toplamda 1.5 milyar dolar satış gerçekleştirirken bu rakam bugüne kadar bir gün içinde döviz satım ihaleleri ile satılan en yüksek tutar oldu.

İhaleye 916 milyon dolar teklif gelirken oluşan en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar sırasıyla 1.9475, 1.9443 ve 1.9457 lira oldu.

TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın bu sabah yazılı olarak güçlü ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını açıklamasının ardından TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.

Haziran başından itibaren politika faizinden fonlama yaptığı günlerde bir kez en az 150 milyon dolar tutarında döviz satım ihalesi düzenlemeye başlayan TCMB daha sonra bu tutarı en az 50 milyon dolara düşürmüştü.

TCMB ek sıkılaştırmaya gittiği günlerde ise günde birkaç kez farklı tutarlarda döviz satım ihalesi açabiliyor.

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