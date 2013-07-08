Dolar 1,97 ile rekor kırdı, 500 milyon dolarlık müdahale geldi

ABD Doları 1,9720 ile yeni bir rekor kırarken, Merkez Bankası (MB) iki kez toplam 500 milyon dolarlık müdahalede bulundu.

Global borsa endeksleri, Mısır’daki darbe, Portekiz’deki siyasi istikrarsızlık, petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalardaki dalgalanmaları artırdı.

Avrupa MB’nın faiz indirimine işaret ederek düşük faizlerin uzun süre korunacağı söylemesi, ABD’de beklentilerden hayli iyi gelen istihdam verilerinin varlık alımlarının azaltılacağını göstermesi kapsamında dalgalı hareket etti.

Dolarda yeni rekor geldi

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, dolar cuma günü ABD istihdam verilerinin ardından yükselişe geçmiş ve 1,9680 TL ile yeni tarihi rekorunu kırmıştı. Bugüne hafif düşüşle başlayan dolar yüzde 0,15 düşüşle 1,9630 TL seviyesinde bulunuyordu. Kısa süre sonra tekrar yükselişe geçen dolar 1,9720 TL ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Döviz sepeti de 2,25 TL üstünü gördü.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın bu hafta da doları 2 TL'ye yaklaştırmayacağını ve agresif şekilde ek döviz satım ihaleleriyle dolara müdahale edeceğini tahmin ediyor.

Daha güçlü müdahale geldi

Uzmanların beklediği açıklama Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan geldi. Başçı bugünden itibaren güçlü bir ek parasal sıkılaştırma uygulamasına başlanacağını söyledi. Başçı "Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır. Uygulamanın süresi döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecektir" dedi.

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 2,5 milyar doların üstünde döviz satım ihalesiyle dolara müdahale etmişti.

Bu açıklamanın ardından ilk müdahale de geldi. Merkez Bankası dolara 250 milyon dolarlık ek döviz satım ihalesiyle müdahale etti. Müdahalenin ardından dolar 1,96 TL'nin altına kadar gerileyerek 1,9590 TL'ye seviyesine çekildi. İkinci müdahale de gecikmedi. İkinci müdahale de 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolar ikinci müdahalenin ardından 1,95 TL seviyesinin altını test ediyor.

ABD bilançoları olumlu gelirse

Bu hafta açıklanacak ABD şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları borsalar üzerinde etkili olacak. Şirketlerin çeyrek bilançolarının iyi gelmesi durumunda gelişmekte olan borsaların olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bu beklentiler ışığında Asya Pasifik borsaları da güne eksiyle başladı. Şangay borsası yüzde 2'nin üzerinde kayıpla seyrediyor. Uzmanlar BIST 100'ün bugün 73 bin seviyesinin üstünde kalmaya çalışacağını söyledi.