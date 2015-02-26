Dolar 2.50 sınırına dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı hedef alan açıklamalarının etkisiyle yükselişi süren dolar güne 2.49 liranın üzerinde başladı.

Erdoğan'ın dünkü açıklamaları öncesi 2.45 - 2.46 lira aralığında işlem gören dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterdi ve 2.4920 liraya kadar yükseldi. Dolar yükseliş seyrini bugün de sürdürerek 2.4933 liraya kadar yükseldi ve daha sonra 2.4920 - 2.4933 aralığında hareket etmeye başladı.

Merkez Bankası, Salı günü politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 7.50'ye çekerken, koridorun alt bandını 25 baz puan düşüşle yüzde 7.25'e, üst bandı ise 50 baz puan düşürerek yüzde 10.75'e çekmişti.

Koridorun üst bandında yapılan indirimi tahminlerin üzerinde bulan analistler Merkez Bankası'nın kararının ekonomik gerçeklerle alınmamış olabileceğini belirttiler. Analistlere göre, faiz indirimi isteyenlerin her söyleminde Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi daha da zorlaşıyor ve piyasalar siyasilerin açıklamalarına giderek daha duyarlı hale geliyor.

Erdoğan dün yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın faiz konusunda yanlış yaptığını belirterek, bankanın "bağımsızlık zırhına sığınarak kendilerine tavır takınmaması" gerektiğini ve bu durumda "bankayı bir yerlerin nüfuz altına alıp almadığı" sorusunu yönelteceklerini söyledi.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyduğunu ancak bunun da bir sınırı olduğunu belirten Erdoğan, bu sınırı ise "ülke ve millet menfaatlerine dokunana kadar" sözleriyle tanımladı ve şu uyarıları yaptı:

"Yani bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsun da başka bir yerlere karşı bağımlılığın mı var, bir de bunu söyle. Merkez Bankası faiz konusunda yanlış yapıyor, mevcut faiz oranları Türkiye 'nin ekonomideki gerçeğine uygun değildir."