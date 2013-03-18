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Ekonomi

Dolar 1,82'ye yaklaştı, altın yükseldi

Riskten kaçışın artmasıyla kur ve faiz haftaya yükselişle başladı, altın da 1600 doların üzerine çıktı

18 Mart 2013 12:16

Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik endişelerle dolar içeride 1,82'ye yaklaşırken, altın iki haftanın zirvesine yükseldi.
 
Kıbrıs Rum Kesimi'ne yardım planı kapsamında mevduata getirilmesi planlanan vergi nedeniyle tüm küresel mali ortamda güven zedelenmesi yaşandı.

Euro, Kıbrıs Rum Kesimi'ne yardım planının mevduat sahiplerinin vergilendirilmesi gibi başka ülkelerde de bankalardan para kaçışına yol açabilecek kadar tehlikeli bulunan bir koşulu da içerdiğine ilişkin haberlerin ardından bugün düştü. Euro dolar karşısında bugün Cuma günkü kapanış öncesine göre yüzde 1.3 düşüşle 1,2901 seviyesinde işlem gördü.

Euro Bölgesi maliye bakanları 10 milyar Euro'luk yardım paketi karşılığında Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki banka müşterilerinin mevduatlardan yüzde 9.9'a kadar ödeme yapmalarını istiyor. Kıbrıs parlamentosunda bugün onaylanması halinde ilk defa tasarruf sahipleri Avrupa'dan yardım karşılığında yükümlülük altına girmiş olacaklar. Bu karar Cumartesi sabahı açıklandıktan sonra ülke genelinde nakit talebine neden olurken, Rum Kesimi'nin ortamı yumuşatmak adına bir son dakika planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, "Geçtiğimiz altı ay içinde, global piyasalarda Avrupa krizinin geride kaldığı fiyatlandı. Hafta sonu AB'nin Kıbrıs Rum Kesimi için aldığı bazı kararlar, bu düşüncenin doğru olup olmadığını görmemiz için bir test niteliğinde. İlk olarak piyasalarda satış görülecektir, ancak bu satışların uzun süreli olmayacağını düşünüyoruz. Yurtiçi piyasalarda da yine kısa süreli bir olumsuzluk bekliyoruz" dedi.

Cuma akşamı 1,8068 seviyesinde olan dolar/TL bugün güne sert yükselişle 1,8174 seviyesinden başladı. Bankacılar yükselişin tamamının Kıbrıs Rum Kesimi endişelerinin pariteye yansıması ve riskten kaçışla gelişmekte olan ülke para birimlerinden çıkışla olduğunu söylediler.


Altın 1600 doları aştı


Altın da radikal yardım planının içerdiği Euro Bölgesi'ne ilişikin riskler içermesi üzerine yatırımcıların güvenlik arayışına girmeleriyle iki haftadan uzun süredir ilk kez 1600 doların üzerine yükseldi.

Teknik analize göre spot altının onsu bugün 1586 dolar seviyesini yeniden görebilir.

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