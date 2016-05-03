Komisyondaki dokunulmazlık teklifi AKP, CHP ve MHP'nin oybirliğiyle kabul edildi!

HDP'li milletvekilleri komisyonu terk etmesinin ardından Meclis Anayasa Komisyonu'nda dokunulmazlık teklifinin 1. ve 2. maddesi AKP, CHP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylelikle dokunulmazlık teklifi kabul edilmiş oldu. HDP'li ve AKP'li vekiller arasında çıkan kavga sebebiyle daha önce ertelenen dün de ara verilen görüşmelerde HDP'lilerin salonu terk etmesiyle sonuca bağlanan teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmesi bekleniyor.

Görüşmeler kavgayla başladı

TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasının görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısında kavga çıktı. Milletvekilleri birbirine su fırlatırken, yer yer yumruklaşmalar yaşandı. Kavga sırasında HDP'li İdris Baluken'in kolu çıktı. Kavganın ardından ara verilen komisyonda tekrar toplanılmaya başlandı. Partililer katılmak üzere salonda buluştu. Aradan sonra komisyon gerginlikle başladı. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, toplantı resmi olarak başlamadan "HDP'li Ferhat Encü'ye ve kendisine yapılan saldırıyı" gündeme getirdi. HDP'li Özkan, "Karşı karşıya olduğumuz ahlaksızlığın farkındayız" demesinin ardından AKP milletvekilleri topluca tepki gösterdi. AKP'li Mustafa Şentop'un başlanlığında resmen başlayan komisyonda söz alan HDP'li Meral Danış Beştaş, “gerginliğin sürdüğünü ve bu koşullar altında toplantının sürdürülmesinin doğru olmadığını” söyledi. Ardından komisyon başkanı, CHP, MHP ve AKP'ye söz verdi. CHP'li Bülent Tezcan ertelenemeye destek verirken MHP Sözcüsü "ertelenebilir de, devam da edebilir" ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "komisyonun çalışabileceğini" söyledi. Ardından yapılan oylamayla Komisyonda iktidar kanadının çoğunluk oyuyla erteleme reddedildi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmelerinin ardından saat 23:00 gibi HDP milletvekillleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk etti.

Meclis'teki dokunulmazlık görüşmelerinde yine kavga çıktı!

HDP milletvekilleri toplantıyı terk etti

HDP milletvekilleri, dokunulmazlık teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu terk etti. HDP'li Mithat Sancar, "Bu tiyatronun figuranı olmayacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz" dedi. AKP'li Turan ise "komisyona ara vermeksizin devam edileceğini" söyledi. Ardından dokunulmazlık görüşmeleri devam etti.

HDP milletvekilleri, dokunulmazlıkların görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısını terk etti!

"Biji Serok Apo" sloganları

HDP milletvekilleri dokunulmazlığın görüşüldüğü komisyonu terk ederken "Çerxa Şoreşe" marşını söylediler. HDP milletvekilleri "Biji Serok Apo" ve "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attılar. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Arslan, bu anları Periscope'tan canlı olarak yayınladı.

http://HDP milletvekilleri komisyonu "Biji Serok Apo" sloganlarıyla terk etti

Teklif komisyondan geçti

Toplantıda teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Görüşmelerin ardından hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçti.

Teklif ne getiriyor?

AKP'li 316 milletvekilinin imzasını içeren teklif; Meclis, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'nda bulunan dokunulmazlık dosyalarının, yapılacak bir anayasa değişikliğiyle, doğrudan yargıya gönderilmesini içeriyor.

619 fezleke bekliyor

Karma komisyonda, yarısından fazlası HDP'lilere ait olmak üzere 136 milletvekiliyle ilgili 619 fezleke bulunuyor.

Teklif Genel Kurul'dan geçerse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 136 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.