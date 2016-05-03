HDP milletvekilleri, dokunulmazlıkların görüşüldüğü Anayasa Komisyonu toplantısını terk etti!

HDP milletvekilleri, dokunulmazlık teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu terk etti. HDP'li Mithat Sancar, "Bu tiyatronun figuranı olmayacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz" dedi. AKP'li Turan ise "komisyona ara vermeksizin devam edileceğini" söyledi. Ardından dokunulmazlık görüşmeleri devam etti. Meclis Anayasa Komisyonu'nda dokunulmazlık teklifinin 1. ve 2. maddesi AKP, CHP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

HDP milletvekillerinin Çerxa Şoreşe marşı ile salonu terk ettiği ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attığı gözlemlendi.

AKP'li Turan: "Komisyona ara vermeksizin devam edeceğiz"

Komisyonda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının ilk dakikasında bir provokasyonla karşılaştıklarını ifade eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Burası Kandil değil, burası hendek kazılacak yerler değil. Meclis, Genel Kurul'un ve komisyonların çalışma usulleri İçtüzükle belirlenmiştir. 'Kavga ettim, komisyonu engelledim' tarzını kabul etmiyoruz. Ne olursa olsun bu komisyon usulünce çalışacaktır. Fiili darbeyle, hakaret ve bir takım yaklaşımlarla engelleme provokasyonlarına alet olmayacağız. Milletimizin, şehit ve gazilerimizin bizden beklediği dokunulmazlıkların kaldırılması, hem de tüm partilerin dokunulmazlığının kaldırılması iddiamızı yerine getireceğiz. Komisyon ara vermeksizin çalışmalarına devam edecek."

Komisyon toplantısına bugün yaşanan kavga nedeniyle ara verilmişti. Toplantı 18:30'da tekrar başlamıştı.

Anayasa Komisyonu toplantısı geçen hafta çıkan toplantı nedeniyle bugüne ertelenmişti.