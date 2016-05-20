Dokunulmazlık oylamasının ikinci turu öncesinde Meclis'e 8 fezleke daha geldi

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ikinci tur oylamada 2 madde de geçerken oylama öncesinde Meclis'e 8 fezleke daha geldi. Böylece fezleke sayısı 675'e çıktı. Görüşme öncesi Meclis'e hakkında fezleke hazırlanan isimler arasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan da bu

Dokunulmazlık tartışmaları başladığında 330 fezleke sayısı oylabulunuyordu milletvekilleri hakkında ve bunlardan sadece 182’si HDP’lilere aitti. Dün yapılan birinci tur oylamaları sırasında ise fezlekelerin sayısı 667’ye çıkmıştı, bunların 405’i ise HDP’lilere aitti. Ancak bugün dokunulmazlık oylamasının ikinci turu başlamadan önce 8 milletvekilinin daha fezlekelerinin Meclis'e geldiği öğrenildi.

Fezlekesi gelen vekiller:

CHP: Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Okan Gaytancıoğlu, Kamil Okyay Sındır

MHP: Mevlüt Karakaya

HDP: Dilek Öcalan, Erdal Ataş, Mahmut Tuğrul