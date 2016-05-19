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Politika

Dokunulmazlık görüşmelerine damga vuran fotoğraf; Türkeş ile Bahçeli ne konuştu?

“Basın ikimizin fotoğrafını çekmek için neredeyse balkondan düşecek”

19 Mayıs 2016 04:54

Dokunulmazlık görüşmelerine önceki gece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in sohbet ederlerken çekilen fotoğraf çok konuşuldu. Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Türkeş, Bahçeli’nin geçirdiği kalp ameliyatını hatırlatarak, ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Bahçeli’nin iyi olduğuna yönelik yanıtının ardından Türkeş, Bahçeli’ye ‘yorgun göründüğünü’ söyledi ve “Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız?” diye sordu. Türkeş, “Ameliyat da sizi gençleştirmiş efendim” deyince, ikili gülmeye başladı. 

İki siyasetçinin diyaloğunu görüntülemek için basın locasındaki foto muhabirlerinin hareketlenmesi üzerine de Bahçeli, Türkeş’e “Basın ikimizin fotoğrafını çekmek için neredeyse balkondan düşecek” dedi. 

 

“Anlam yüklenmemesi gerekir”

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın  fotoğrafla ilgili “İnsani ve medeni bir tavırdan ibarettir. Fotoğrafa bir anlam yüklenmemesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu. 

7 Haziran seçimlerinden sonra geçici hükümet kurulurken bakanlık tekfini kabul eden Türkeş, MHP’den ihraç edilmişti. Türkeş, “MHP benim babamın partisidir, beni atmaya kimsenin gücü yetmez” derken, Bahçeli de “Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?” demişt

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devlet bahçelituğrul türkeşakpmhpdokunulmazlık görüşmesi

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