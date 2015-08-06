Doktoralı Genelkurmay Başkanı'nın lakabı 'seri paşa'

Cumhurbaşkanı’nın onaylaması sonrası kamuoyuna duyurulan YAŞ kararlarına göre, yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. TSK’nın 29. Komutanı Akar, 2005’te Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yaptı. Silah arkadaşları tarafından çeşitli kademelerle diyalog yapısı oluşturabilen bir isim olarak nitelendirilen Akar seri karar verip uygulayabilme yeteneğinden dolayı “seri paşa” olarak da tanımlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2015-2016 komuta kademesini belirleyecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak kamuoyuna duyuruldu. Alınan kararlara göre emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yerine Orgeneral Hulusi Akar, Akar’dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Salih Zeki Çolak getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Abidin Ünal getirilirken, kuvvet komutanlığındaki görev süresinin uzatılması beklenen Orgeneral Akın Öztürk ise YAŞ üyeliğine atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatılırken, Jandarma Genel Komutanlığı’na Orgeneral Galip Mendi getirildi.

Balyoz'da hapis yatan paşalar da YAŞ'ta

YAŞ’ta, uzun yargılama süreçlerinden sonra beraatlerine karar verilen, yargılamaları sürecinde terfi alamayan, Balyoz Davası'nda yargılanan 45 albayın durumu da görüşüldü. YAŞ, bu isimler konusunda simgesel öneme sahip kararlara imza atıp üçünü general ve amiralliğe yükseltti. Ancak sayının üçle sınırlı kalması diğer mağdurlarda hayal kırıklığına ve eleştirilere yol açtı. 13 yıl 4 ayla yargılanan Piyade Kurmay Albay Levent Ergün ile 16 yılla yargılanan Deniz Kurmay Albay İbrahim Özdem Koçer ile Jandarma Kurmay Albay Ahmet Hacıoğlu terfi aldı.

2012’de İzmir merkezli Askeri Casusluk davası kapsamında tutuklandıktan sonra ilk itirazda çıktığı için yalnızca 5 gün cezaevinde kalan Koramiral Veysel Kösele oramiralliğe terfi ederek, koramiral rütbesiyle yürüttüğü Donanma Komutanlığı’na oramiral olarak da devam edecek. Yargılandığı dava hala devam eden Kösele’nin hakkındaki suçlamalar devam etmesine rağmen bu görevin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyor.

‘Or’ları Kalın açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, orgeneral rütbesinde yapılan atamalar hakkında basın açıklamasıyla kararları duyurdu.

Kalın, Orgeneral Özel’e ayrıca teşekkür ederek, kendisi ve ailesine başarı ve mutluluklar diledi. Açıklamanın gecikmeli yapıldığı ve bunun bir gerekçesinin olup olmadığının sorulması üzerine Kalın, “Hiçbir gerekçesi yok, normal prosedür işledi. Cumhurbaşkanımız kabullerini yaptı, görüşmelerini tamamladılar, biz de açıklamamızı yaptık” dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinden terfi ve temdit kararları ile bazı atama kararlarını duyurdu. Açıklamada, “YAŞ, Ağustos ayı olağan toplantısında, TSK’da görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş; 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 33 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2015 tarihinden itibaren, 1 general ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren emekli olacaklardır. Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak 30 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihlerinden itibaren aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte esenlikler dileriz” denildi.

Akar’ın yerine Çolak

Akar’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak getirildi. 1974’te Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Çolak, 1988’de Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. Çolak, kritik 7. Kolordu’ya komutanlık ettikten sonra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, EDOK Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerini yürüttü. Çolak’ın iki yıl kuvvet komutanı olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli olması bekleniyor.

Jandarma’ya Mendi

Orgeneral ABDullah Atay’ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan Jandarma Genel Komutanlığı’na Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi getirildi. 1970’te Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Mendi, 1985’te Kara Harp Akademisi’ni bitirdi. Mendi’nin önümüzdeki yıl emekli edilmesi bekleniyor.

2019’da Güler ihtimali arttı

Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bu yıl da kalan Orgeneral Yaşar Güler’in 2017’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 2019’da Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesi, 2022’ye kadar bu görevde kalması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun görev süresi ise bir yıl daha uzatıldı.

Doktoralı komutan

Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 2005’te Boğaziçi Üniversitesi’ndeki İngilizce doktora çalışmasını, “Ermenistan’a Harbord Askeri Misyonu: Amerikan Hakikati Araştırma Komisyonu’nun Hikâyesi ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkileri” başlığı ile yaptı. Orgeneral Akar tez çalışmasında, “Türk-Amerikan ilişkilerinin Ermeni lobisinin etkisinden bağımsız olarak sürdürülebilmesi” konusunu ele aldı.

'Seri paşa' olarak biliniyor

Silah arkadaşları tarafından çeşitli kademelerle diyalog yapısı oluşturabilen bir isim olarak nitelendirilen Akar seri karar verip uygulayabilme yeteneğinden dolayı “seri paşa” olarak da tanımlanıyor.