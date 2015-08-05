Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı, işte yeni komuta kademesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Uslu, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) şekillenen yeni komuta kademesini resmen açıkladı. Buna göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, Genelkurmay Başkanlığı'na, görev süresi dolan Necdet Özel'in yerine Hulusi Akar getirildi.

Kara Kuvvet Kuvvetleri Başkanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Bülent Bostanoğlu'nun da görev süresi uzatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Galip Mendi getirildi.

İbrahim Kalın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Büyük bir özveri ve onurla görevini tamamlayarak 30 Ağustos 2015’ten itibaren görevlerinden ayrılacak olan TSK mensuplarına milletimiz adına teşekkür ederiz. Necdet Özel’e ayrıca teşekkür eder, kendisine ve ailesine başarı ve mutluluklar dileriz.

Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanlığı'na, Orgeneral Salih Zeki Çolak Kara Kuvvetleri Komutanılığı'na, Galip Mendi Jandarma Genel Komutanılığı'na, Oramiral Bülent Bostanoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Ümit Günder Birinci Ordu Komutanlığı'na, Abdullah Recep Ege Ordusu Komutanlığı'na, Korgeneral İsmail Serdar Savaş Üçüncü Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral İhsan Uyar Orgeneral rütbesiyle aynı göreve, Koramiral Veysel Kösele Oramiral görevine yükseltilmiştir.

İşte komuta kademesinin tam listesi

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Sıra Rütbesi Adı Soyadı Bulunduğu Görev Yeri Atandığı Görev Yeri

1 ORGENERAL HULUSİ AKAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

ANKARA

GENELKURMAY BAŞKANI

ANKARA

2 ORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK 1'İNCİ ORDU KOMUTANI

İSTANBUL

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

ANKARA

3 ORGENERAL GALİP MENDİ EGE ORDUSU KOMUTANI

İZMİR

JANDARMA GENEL KOMUTANI

ANKARA

4 ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI

ERZİNCAN

1'İNCİ ORDU KOMUTANI

İSTANBUL

5 ORGENERAL ABDULLAH RECEP HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI

YENİLEVENT/İSTANBUL

EGE ORDUSU KOMUTANI

İZMİR

6 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANI

KKTC

3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI

ERZİNCAN

7 KORGENERAL İHSAN UYAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI

ANKARA

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI

(İNTİBAK)ANKARA

Cezaevinden oramiralliğe...

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Sıra Rütbesi Adı Soyadı Bulunduğu Görev Yeri Atandığı Görev Yeri

1 KORAMİRAL VEYSEL KÖSELE DONANMA KOMUTANI

GÖLCÜK/KOCAELİ

DONANMA KOMUTANI

(İNTİBAK)GÖLCÜK/KOCAELİ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Sıra Rütbesi Adı Soyadı Bulunduğu Görev Yeri Atandığı Görev Yeri

1 ORGENERAL ABİDİN ÜNAL MUHARİP HAVA KUVVETİ VE HAVA FÜZE SAVUNMA KOMUTANI

ESKİŞEHİR

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI

ANKARA



2 ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI

ANKARA

YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA ÜYESİ

ANKARA



BİYOGRAFİLER

Sıra Rütbesi Adı Soyadı

1 ORGENERAL HULUSİ AKAR

2 ORGENERAL SALİH ZEKİ ÇOLAK

3 ORGENERAL ABİDİN ÜNAL

4 ORGENERAL GALİP MENDİ

5 ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR

6 ORGENERAL AKIN ÖZTÜRK

7 ORGENERAL ABDULLAH RECEP

8 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ

9 KORGENERAL İHSAN UYAR

10 KORAMİRAL VEYSEL KÖSELE

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ

2 KORGENERAL İHSAN UYAR



KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL SATI BAHADIR KÖSE

2 TÜMGENERAL UĞUR TARÇIN

3 TÜMGENERAL METİN GÜRAK

4 TÜMGENERAL MUSTAFA ÖZSOY

5 TÜMGENERAL İLYAS BOZKURT

6 TÜMGENERAL İSMAİL METİN TEMEL

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL ERHAN UZUN

2 TUĞGENERAL MEHMET GÖKTAN

3 TUĞGENERAL MEHMET DİŞLİ

4 TUĞGENERAL MUSTAFA İLTER

5 TUĞGENERAL KEMAL YENİ

6 TUĞGENERAL HASAN NEVZAT TAŞDELER

7 TUĞGENERAL HAKAN ATINÇ

8 TUĞGENERAL ASIM KOCAOĞLU

9 TUĞGENERAL KEMAL BAŞAK



TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 PİYADE KURMAY ALBAY ALİ KALYONCU

2 PİYADE KURMAY ALBAY İBRAHİM LÜTFİ NUHOĞLU

3 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY EKREM ÇAĞLAR

4 PİYADE KURMAY ALBAY SALİH KIRHAN

5 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY ÜNSAL ÇOŞKUN

6 PİYADE KURMAY ALBAY ALİ RİZA ÇAĞLAR

7 PİYADE KURMAY ALBAY CİHAT ERDOĞAN

8 PİYADE KURMAY ALBAY ADEM BODUROĞLU

9 PİYADE KURMAY ALBAY AHMET ŞİMŞEK

10 PİYADE KURMAY ALBAY YUNUS KOTAMAN

11 PİYADE KURMAY ALBAY LEVENT ERGÜN

12 TANK KURMAY ALBAY MESUT SAVAŞ

13 MUHABERE KURMAY ALBAY KERİM ACAR

14 PİYADE KURMAY ALBAY MÜCAHİT TAMER

15 PİYADE KURMAY ALBAY ARİF SETTAR AFŞAR

16 TOPÇU KURMAY ALBAY ALPASLAN ÇETİN

17 TOPÇU KURMAY ALBAY ERSİN YILDIRIM

18 PİYADE KURMAY ALBAY UĞUR ŞAHİN

19 PİYADE KURMAY ALBAY MEHMET NAİL YİĞİT

20 PİYADE KURMAY ALBAY MURAT YAYGIN

21 TOPÇU KURMAY ALBAY YÜKSEL GÖNÜLTAŞ

22 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY KAZIM DALKIRAN

23 TOPÇU KURMAY ALBAY ENGİN DURAK

24 PİYADE ALBAY MURAT SOYSAL

25 İSTİHKAM ALBAY OSMAN NADİR SAYLAM

26 MUHABERE ALBAY GÖKSEL SEVİNDİK



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN KORAMİRAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORAMİRAL VEYSEL KÖSELE



KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMAMİRAL ADNAN ÖZBAL



TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞAMİRAL SİNAN AZMİ TOSUN

2 TUĞAMİRAL MUSTAFA ZEKİ UĞURLU

3 TUĞAMİRAL HASAN NİHAT DOĞAN

4 TUĞAMİRAL AHMET ÇAKIR



TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 DENİZ KURMAY ALBAY MURAT ŞİRZAİ

2 DENİZ KURMAY ALBAY AYHAN BAY

3 DENİZ KURMAY ALBAY ALİ SUAT AKTÜRK

4 DENİZ KURMAY ALBAY MUSTAFA SÖZER

5 DENİZ KURMAY ALBAY YALÇIN PAYAL

6 DENİZ KURMAY ALBAY ERDAL ERGÜN

7 DENİZ KURMAY ALBAY İBRAHİM ÖZDEM KOÇER

8 DENİZ ALBAY ÖMER MESUT AK

9 DENİZ MÜHENDİS ALBAY AYDIN EKEN



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ZİYA CEMAL KADIOĞLU

2 TÜMGENERAL YILMAZ ÖZKAYA



TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL SUAT MURAT SEMİZ

2 TUĞGENERAL ŞABAN UMUT

3 TUĞGENERAL SERDAR GÜLBAŞ

4 TUĞGENERAL AHMET CURAL



TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY YAVUZ ÇELİK

2 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY DURSUN PAK

3 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY FİKRİ ÖZGÜR

4 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY ERSİN ESER

5 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY RAFET DALKIRAN

6 HAVA PİLOT ALBAY NECİP YILMAZ

7 HAVA UÇAK BAKIM KURMAY ALBAY MURAT YALÇINEL

8 HAVA SİLAH SİSTEM KURMAY ALBAY AYDIN GÜNDÜZ

9 HAVA PERSONEL KURMAY ALBAY ERSAL ÖLMEZ



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI



KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ATA KALKAN



TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL MUSA ÇİTİL

2 TUĞGENERAL GÜRAY ALPAR



TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 JANDARMA KURMAY ALBAY VELİ TURAN

2 JANDARMA KURMAY ALBAY TANJU SELÇUK YÜCEL

3 JANDARMA KURMAY ALBAY AHMET HACIOĞLU

4 JANDARMA ALBAY ADNAN ARSLAN



GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 PROF.TABİP ALBAY FATİH MEHMET MUTLU

2 PROF.HAVA TABİP ALBAY MUTLU SAĞLAM

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU

2 KORGENERAL YILDIRIM GÜVENÇ



TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ŞENOL ALPARSLAN

2 TÜMGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ

3 TÜMGENERAL TAYYAR SÜNGÜ

4 TÜMGENERAL ERDOĞAN AKYOL

5 TÜMGENERAL METE SALT

6 TÜMGENERAL ALİ DOĞAN İNCE



TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN

2 TUĞGENERAL MEHMET ŞÜKRÜ EKEN

3 TUĞGENERAL MEHMET TOPÇU

4 TUĞGENERAL HALİL ERKEK

5 TUĞGENERAL ORHAN GÜNDÜZ

6 TUĞGENERAL MEHMET KARADAYI

7 TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI

8 TUĞGENERAL GÜRSEL YÜZ

9 TUĞGENERAL NECDET TUNA

10 TUĞGENERAL MESUT BEDRİ USTA



DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUĞAMİRALLER



SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞAMİRAL ÖMER FARUK HARMANCIK

2 TUĞAMİRAL HASAN DOĞAN

3 TUĞAMİRAL ALİ MURAT DEDE

4 TUĞAMİRAL MUHİTTİN ELGİN

5 TUĞAMİRAL HAYRETTİN İMREN



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TÜMGENERAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL MUHİTTİN FATİH SERT



TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL GÖKSEL KAHYA

2 TUĞGENERAL UĞUR BULDU

3 TUĞGENERAL İHSAN ÖZDAMAR



JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KORGENERAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 KORGENERAL İBRAHİM YAŞAR



TÜMGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TÜMGENERAL ALİ LAPANTA

2 TÜMGENERAL ARİF ÇETİN



TUĞGENERAL

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL HACI İLBAŞ



GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ

TUĞGENERALLER

SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI

1 TUĞGENERAL YUSUF PEKER

2 TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ

3 TUĞGENERAL SAİT BAĞCI

Tunceli, Napoli, İstanbul, Ankara...

Yeni Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 2002’den bu yana İstanbul ve Ankara’da görev yaptı. Akar, iki büyük kent dışındaki son görevini tuğgeneral rütbesiyle önce Tunceli, daha sonra Napoli’de yapmıştı. Akar’ın hükümetle iyi ilişkiler içinde olduğu belirtiliyordu.

Hulusi Akar’dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Salih Zeki Çolak, TSK’da en sevilen komutanlardan biri olarak dikkati çekiyor. Çolak, PKK ile mücadele kapsamında en kritik noktalardan biri olan 7. Kolordu Komutanlığı görevindeki başarısıyla dikkati çekerek, orgeneralliğe birinci sıradan terfi edilmişti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün görev süresinin, geçtiğimiz yıl değiştirilen TSK Personel Kanunu’nun 49/i maddesi gereği birer yıl uzatılması bekleniyordu ancak, Öztürk'ün yerine, Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Galip Mendi, Suriye’deki iç karışıklığın başladığı yıl sınır hattından sorumlu 2. Ordu Komutanlığı’ndaki performansıyla dikkati çekmişti. Korgeneral rütbesiyle de aynı bölgeden sorumlu 8. Kolordu Komutanı olarak hizmet veren Mendi, önümüzdeki yıl emekliye ayrılacak.

Yeni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kimdir?

1952 doğumlu olan Hulusi Akar aslen Kayseri. 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulisi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti. Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Hulusi Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında korgeneral olan Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.Hulusi Akar, evli ve iki çocuk babası.

Hulusi Akar'ın hayatı ve mesleğiyle ilgili detaylar ise oldukça renkli. TSK içinde lakabı 'Seri Paşa'. TSK içinde detaylara takılmadan verdiği hızlı kararlarla tanınan Hulusi Akar, aynı zamanda 'Sivil gibi düşünüp, asker gibi hareket etme' prensibiyle de tanınıyor.

Gazeteci Metehan Demir'in aktardıklarına göre Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor. Fakat en belirgin özelliklerinden biri de lojmanının olduğu Köşk bölgesinde yaptığı uzun yürüyüşler ve taviz vermediği diyeti. Bunu çevresindeki personele de neredeyse emir vererek uygulatmaya çalışıyor. Bu hassasiyetinin perde arkasındaki sebep ise diyetisyen olan eşi. Evde ve mesaide yediği içtiği her şey adım adım belirlenmiş durumda.

Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda sessiz kalmayı tercih eden Hulusi Akar, yargılanan askerlerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in fikir yapısına uygun olduğu için yıllardır 2. Başkanlık görevinde bulunan Hulusi Akar, aynı zamanda Kara Harp Okulu Komutanlığı döneminde de ilginç bir çalışma yapmıştı. Düzenlediği bir konferansta dünyanın en önemli, sert eleştirileriyle tanınan sivil, asker, akademisyen uzmanlarını çağırtmış. Böylelikle Kara Harp Okulu öğrencilerinin de sivil-asker dengelerini sadece Türkiye gözünden değil global açıdan da birbirine zıt görüşleri dinleyerek öğrenmesini sağlamıştı.

