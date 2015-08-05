Yeni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldu, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komut kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığı'na, görev süresi dolan Necdet Özel'in yerine Hulusi Akar getirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kara Kuvvet Kuvvetleri Başkanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Bülent Bostanoğlu'nun da görev süresi uzatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Galip Mendi getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 2002’den bu yana İstanbul ve Ankara’da görev yaptı. Akar, iki büyük kent dışındaki son görevini tuğgeneral rütbesiyle önce Tunceli, daha sonra Napoli’de yapmıştı. Akar’ın hükümetle iyi ilişkiler içinde olduğu belirtiliyordu.

Hulusi Akar’dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Salih Zeki Çolak, TSK’da en sevilen komutanlardan biri olarak dikkati çekiyor. Çolak, PKK ile mücadele kapsamında en kritik noktalardan biri olan 7. Kolordu Komutanlığı görevindeki başarısıyla dikkati çekerek, orgeneralliğe birinci sıradan terfi edilmişti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün görev süresinin, geçtiğimiz yıl değiştirilen TSK Personel Kanunu’nun 49/i maddesi gereği birer yıl uzatılması bekleniyordu ancak, Öztürk'ün yerine, Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Galip Mendi, Suriye’deki iç karışıklığın başladığı yıl sınır hattından sorumlu 2. Ordu Komutanlığı’ndaki performansıyla dikkati çekmişti. Korgeneral rütbesiyle de aynı bölgeden sorumlu 8. Kolordu Komutanı olarak hizmet veren Mendi, önümüzdeki yıl emekliye ayrılacak.

Yeni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kimdir?

1952 doğumlu olan Hulusi Akar aslen Kayseri. 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te de Piyade Okulundan mezun olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni tamamlayan Hulisi Akar, 7. Piyade Alayı'nda karargâh bölük komutanlığı görevini ifa etti. Hulisi Akar daha sonra sırasıyla 12. Piyade Tümeni Lojistik Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda istihbarat subaylığı, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğü ve Bosna-Hersek Türk Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1998 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Hulusi Akar, Tuğgeneral olarak 51. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı, Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2002 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında korgeneral olan Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2011 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevini yürüten Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında itibaren olmak üzere Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.Hulusi Akar, evli ve iki çocuk babası.

Hulusi Akar'ın hayatı ve mesleğiyle ilgili detaylar ise oldukça renkli. TSK içinde lakabı 'Seri Paşa'. TSK içinde detaylara takılmadan verdiği hızlı kararlarla tanınan Hulusi Akar, aynı zamanda 'Sivil gibi düşünüp, asker gibi hareket etme' prensibiyle de tanınıyor.

Gazeteci Metehan Demir'in aktardıklarına göre Hulusi Akar'ın bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu uluslararası ilişkiler - ekonomi temeline dayalı Amerika-İngiltere ekseninde eğitimini devam ettirirken, kızı da Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir doktor. Fakat en belirgin özelliklerinden biri de lojmanının olduğu Köşk bölgesinde yaptığı uzun yürüyüşler ve taviz vermediği diyeti. Bunu çevresindeki personele de neredeyse emir vererek uygulatmaya çalışıyor. Bu hassasiyetinin perde arkasındaki sebep ise diyetisyen olan eşi. Evde ve mesaide yediği içtiği her şey adım adım belirlenmiş durumda.

Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda sessiz kalmayı tercih eden Hulusi Akar, yargılanan askerlerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in fikir yapısına uygun olduğu için yıllardır 2. Başkanlık görevinde bulunan Hulusi Akar, aynı zamanda Kara Harp Okulu Komutanlığı döneminde de ilginç bir çalışma yapmıştı. Düzenlediği bir konferansta dünyanın en önemli, sert eleştirileriyle tanınan sivil, asker, akademisyen uzmanlarını çağırtmış. Böylelikle Kara Harp Okulu öğrencilerinin de sivil-asker dengelerini sadece Türkiye gözünden değil global açıdan da birbirine zıt görüşleri dinleyerek öğrenmesini sağlamıştı.

