Doktora yumruk 12 bin, küfür 6 bin lira!

Bir hekime yumruk atan hasta 12 bin 600, psikologa küfür eden hasta ise 6 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı. yumruğa verilen cezanın ise taksitle ödenmesine karar verildi.

Birgün gazetesinin haberine göre İzmir’in Aliağa ilçesinde yılbaşı gecesi alkollüyken ayağı burkulan Barış Demiralp, devlet hastanesinin acil servisine gidip doktora yumruk atmıştı. Ortopedi doktoru Baran Gürbüz hasta alkollü olduğu için iğne yapılmasını sakıncalı buldu.

Israrla ağrı kesici yapılmasını isteyen Demiralp bu talebi kabul etmeyen doktora küfrettikten sonra yumruk attı. Yumruk nedeniyle alnından yaralanan doktor hastadan şikayetçi oldu.

Mahkeme sanığı kamu görevlisine hakaret suçundan 354 tam gün karşılığı 5 bin 850 lira, kasten yaralama suçundan da 120 tam gün karşılığı 3 bin 750 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira para cezasına çarptırdı. Demiralp'in bu cezayı 10 taksitte ödemesine karar verildi.

Aynı hastanedeki bir başka olayda ise iddiaya göre çok sıra beklediği için sinirlenen hasta Emin Kiraz, hakaret ederek elindeki evrakları Psikolog Evrim Ebru Yılmazer’ein yüzüne fırlattı. Doktorun şikayeti üzerine açılan davanın duruşmasında kendini savunan Kiraz, “O hezeyanla kapıyı açarak elimde bulunan evrakları yırtıp yere attım. Doktor hanımın yüzüne fırlatmadım” dedi.

Mahkeme, bu davada da sanığı 304 tam gün karşılığı 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.