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Yaşam

Doktor, doktoru bıçakladı!

Antalya'da iki doktor arasında çıkan kavga sonucu doktorlardan birisi, arkadaşını bıçakla yaraladı

03 Haziran 2012 20:55

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan M.İ.Ş. (28) ile arkadaşı G.K. (33), mesailerinin ardından M.İ.Ş.'nin otomobiliyle Muratpaşa ilçesindeki Meltem Mahallesi'ne gitti. Burada otomobilde M.İ.Ş. ile G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.K, M.İ.Ş'yi bıçakla yaraladı. G.K. daha sonra otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı. 

 
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Bıçaklanan doktor Muhammet İkbal Şaşmaz
 
Otomobilden inerek yardım istediğini gören vatandaşlar tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren M.İ.Ş, ameliyat edildi. M.İ.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
Doktor G.K ise, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. 
 
Antalya Sağlık Müdürü Adem Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olmayın meslektaşları adına üzücü olduğunu söyledi. 
 
Şiddetin kimden gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bilgin, “Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattık. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralı hekim arkadaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor” dedi.
 

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