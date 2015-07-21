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Sağlık

Prof. Öz: Zayıflama haplarını destekleyen sözlerimi keşke geri alabilsem

Doktor Mehmet Öz, zayıflama hapları ile ilgili olarak kullandığı destekleyici ifadeler nedeniyle pişmanlığını dile getirdi

21 Temmuz 2015 13:50

ABD’de yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, zayıflama haplarıyla ilgili olarak ifadelerinden pişmanlık duyarak, “Önerim lütfen, artık o ürünleri kullanmayın. Bunları destekleyen kelimeleri birkaç kez programımda kullandım, keşke o kelimeleri geri alabilsem” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Mehmet Öz, bir davet üzerine geldiği İstanbul’da, zayıflama hapları ve bitkisel ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Prof. Öz, “Bu ilaçlar uzun vadeli faydalı değil. Yapılan araştırmaların içinde sahtekârlık varmış. Önerim lütfen, artık o ürünleri kullanmayın. Bunları destekleyen kelimeleri birkaç kez programımda kullandım, keşke o kelimeleri geri alabilsem” şeklinde konuştu.

ABD’deki Federal Ticaret Komisyonu, Öz’ün diyet tedavisi için önerdiği ilaçların işe yaramadığı yönünde karar vererek, üretici firmanın tüketicilere toplamda 9 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Son olarak, geçen günlerde Batman’da bir internet sitesi aracılığıyla zayıflattığı iddiasıyla satılan ilacı alan 16 yaşındaki R. D. isimli genç kızın yoğun bakıma girmesinin ardından, bu konu yeniden gündeme gelmişti.

Prof. Dr. Mehmet Öz, D-Smart’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Ortaköy Les Ottomans Otel’de soruları yanıtlayan Öz, Türkiye’de spordan uzak, hareketsiz bir yaşamın obezitenin artmasına neden olduğunu söyledi. Diyet ve sağlıklı beslenme için tavsiye ettiği ve tartışmalara yol açan “yeşil kahve çekirdeği” ile ilgili Prof. Öz, zayıflama ilaçlarından uzak durulması gerektiğini belirterek Öz, “Zayıflama ürünlerden ve bitkisel ürünlerden uzak duralım, dengeli ve sağlıklı beslenelim” dedi.

T24 yazarı Şükrü Hatun'un, Mehmet Öz ile ilgili bir kaleme aldığı "Abartılı hekimlik' ve 'şarlatanlığa' dur demenin zamanı gelmedi mi?" başlıklı yazısına (3 mayıs 2015)  buradan ulaşabilirsiniz.

 

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