Müezzinoğlu: Zayıflama çayı konusunda yeni tedbirler alıyoruz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, internetten satın aldığı zayıflama çayını içerek, komaya girmesi üzerine tekrar gündeme gelen zayıflama çayları ile ilgili olarak katıldığı bir imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, “Burada, hükümet olarak ya da bakanlıklar olarak çalışma dinamiklerimiz yeni yeni tedbirler almamızı gerektiriyor” dedi.

DHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı, kamu özel ortaklığı ile gerçekleştirilecek “Ankara Etik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Finansman Sözleşmesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Müezzinoğlu, imza törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin zayıflama çaylarıyla ilgili sorusu üzerine, “Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla zaten bu konuyu ortak çalışıyor. Bizim iki daire başkanımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu komisyonun içinde görev yapıyor. Burada, hükümet olarak ya da bakanlıklar olarak çalışma dinamiklerimiz yeni yeni tedbirler almamızı gerektiriyor. Ama özellikle bizim son vakada da baktığımızda, zaman zaman bu tür olaylara da baktığımızda; genelde vatandaşımızın internet ortamında istifade etmeleri ve içeriğinin de tam olarak ne olduğunu bilmedikleri ürünleri kullanıyor olmaları sağlık sorununa neden oluyor.

Vatandaşların da gelişi güzel bu tür ürünleri kullanmaması ve kilo verme gibi veya her hangi bir tedavisiyle ilgili konuları mutlaka bir hekim veya uzman kontrolünde yapmaları gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bizim görüşmelerimizde şu anda takviye gıda gibi veya belirli bitkilerin sağlıkla ilgili bilgileri zaten üzerinde yazılıyor. Özellikle ilaç ve tedavi amaçlı herhangi bir içerik olduğunda, önümüzdeki dönemde yasal düzenleme yaparak bunu bizim ilaç ve tıbbı cihaz kurumuna vererek yapmamız gereken boyutları var. O artık önümüzdeki süreçlerde yeni hükümetlerin gündeme alacağı konu başlıkları olacaktır” dedi.

‘Yanık ünitelerinde uzman ekip yok’

Bakan Müezzinoğlu, İstanbul'da yanık tedavi merkezlerinde yer olmaması konusunun hatırlatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim sorunumuz yanık tedavi merkezlerindeki tedavi uzman ekibimizin yetersizliği. Biz uzman sayımız oluştukça yanık merkezlerimizi genişletiyoruz. Önümüzde ki bir iki yıl içerisinde yanık tedavisindeki uzman ekibimizin Türkiye için yeterli noktaya gelmesi konusunda çalışmaları yapıyoruz. Yoksa yanık tedavisi için şehir hastanelerimizi beklememize özü itibariyle ihtiyaç yok. Ama uzman ekibe ihtiyacımız var. Uzman ekip oluştukça biz yanık merkezlerimizi genişletiyoruz. Mesele yer değil, yeni yeri açtığımız zaman uzman ekibi bulmak önemli. Merkezleri açmak çok kolay, Türkiye için en fazla 2-3 ayımızı alır. Ama o 2-3 ay sonra bizim 24 saat yanık hastalarına tedavi hizmeti verecek uzman sayın yeterli değilse… Türkiye'nin artık sorunu fiziki mekan veya teknolojik donanım değil. Alanında uzman olan ekipler sorunu. 20 bin uzman açığı olan bir ülkeyiz. Bunu defaatle söylüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ki sorunumuz önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde azalacaktır"