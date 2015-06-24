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Yaşam

Zayıflama çayları, karaciğerinden etti!

İnternetten verdiği zayıflama çayını içen 21 yaşındaki Seda Nur Çalışkan'a karaciğer nakli yapıldı

24 Haziran 2015 13:25

Konya’da internetten sipariş verdiği zayıflama çayını içen 21 yaşındaki hemşirelik bölümü öğrencisi Seda Nur Çalışkan, komaya girip hastaneye kaldırıldı, karaciğer nakliyle hayata dönebildi. 

DHA'da yer alan habere göre, fazla kilolarından kurtulmak isteyen Mevlana Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Seda Nur Çalışkan, yaptığı araştırma sonucunda internetten zayıflama çayı siparişi verdi. Bu çayı 15 kullanan Çalışkan, aniden fenalaşıp komaya girdi. ‘Akut karaciğer yetmezliği’ teşhisi konan Çalışkan’a önce ilaçlı tedavi uygulandı.

Çalışkan’ın tedaviye cevap vermemesi üzerine organ nakli talebinde bulunan doktorlarına cevap, İstanbul’dan geldi. Yaklaşık 20 gün önce beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organların bağışlanması kararı sayesinde, Çalışkan nakil sayesinde sağlığına kavuştu, geçen hafta taburcu edildi.

 

'Bakanlık ruhsatı olsa bile kullanılmamalı'

 

Meram Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Tekin, bu tür bitkisel ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. İçerisine katılan çayların birbirleriyle etkileşip yan etki yaptığını ifade eden Tekin, “Tek başına kullanılabildiğinde herhangi bir rahatsızlık yapamayacak çay veya bitkiler, birbirleriyle birleştiğinde yan etki yapabiliyor. Bu tür bitkisel ürünler Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı olsa bile mümkün olduğu kadarıyla kullanılmamalı” ifadelerini kullandı. 

 

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