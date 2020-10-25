"Doğuştan mesafem var" diyen Merve Boluğur'a maske cezası

Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'a ceza kesildiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını sürecinde pek çok kez maskesiz görüntülenen ve sosyal medyada da tepki çekin Merve Boluğur'a çok sayıda kullanıcı “Maske takmama cezası verilsin” çağrısında bulunmuştu.



Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Boluğur, bir röportajında neden maske takmadığı sorulunca “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum” demişti.

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