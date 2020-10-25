Hürriyet yazarından maske takmayan Merve Boluğur'a tepki: Sen kimsin, bu ne hakkın var?

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Orkun Ün, maske takmayan oyuncu Merve Boluğur'a bugünkü köşesinde tepki gösterdi

Ün yazısında, "Bu fotoğrafın anlattığı çok şey var. Merve Boluğur’un suratındaki umursamazlık... Küçümseyici bakışlar. 'Ben tekim' dercesine bir yürüyüş.Sempati duyduğum Merve Boluğur’a tüm duygularımı hafta içi gelen bu görüntüyle yitirdim." düşüncesini dile getirdi.

Ün, "Basın mensubu arkadaşlar bir alışveriş merkezinde karşılaştıkları Boluğur’a 'Neden maske takmıyorsunuz?' dedikten sonra çekilmiş bu kareler. Bu ilk değil ki... Merve Boluğur hiç maske kullanmıyor. Binlerce kişinin yürüdüğü sokaklarda maskesiz yürüyüp, yüzlerce kişinin bulunduğu kapalı alanlarda maskesiz geziyor. Biraz sert olabilir ama... Sen kimsin Merve Boluğur? Buna ne hakkın var senin? Kendin korona olabilirsin, hiç üzülmeyiz ama ya başkasına sebep olursan?" ifadesini kullandı.

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