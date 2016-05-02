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Doğuş Üniversitesi, imzacı akademisyenin sözleşmesini feshetti!

Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever’in sözleşmesi feshedildi

02 Mayıs 2016 16:31

Doğuş Üniversitesi, Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak hazırlanan “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever’i işten çıkardı. 

bianet’e konuşan Vatansever, bu durumun "özgür düşüncenin geleceği açısından endişe verici" olduğunu söyledi. "Vakıf üniversitelerinde güvencesizliğe dair yazdıkları kitapta yaptıkları güvencesizleşme trendinin artma riski uyarısının haklı çıktığını" ifade eden Vatansever, “Üniversitelerde gördüğümüz şey genel yozlaşmanın yansıması. Bu ülkede özdüşünüm refleksini yerine getirmesi gereken bilim kurumlarının bu hale gelmiş olması ve bu derece iktidara endekslenmiş olmaları bu ülkede özgür düşüncenin geleceği açısından endişe verici” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1128'i aşan imzacısını 'ihanet'le itham ettiği imzacılardan Esra Mungan, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy ve Meral Camcı 40 gün hapis yatmış, bazı akademisyenler gözaltına alınırken, pek çok imzacının da üniversite sözleşmelerine son verilmişti.   

Üniversite disiplin kurulu karar verdi

Bianet'ten Beyza Kural'ın haberine göre, 11 Ocak'ta 1128 imza ile açıklanan metin ardından Doğuş Üniversitesi, bildiri imzacısı iki öğretim üyesi hakkında soruşturma açtı. Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu’nu bölüm başkanlığı görevinden "tedbiren" geçici olarak uzaklaştırdı.

Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever hakkındaki karar ise 29 Nisan’da kendisine tebliğ edildi.

Üniversite Disiplin Kurulu’nun 21 Nisan’daki toplantısında aldığı disiplin cezası kararı Rektör Prof. Dr. Abdullah Dinçkol imzasıyla bildirildi.

Kararda bildiri imzalamanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-b bendindeki “devlet memurluğundan çıkarma” cezasının unsurlarını oluşturduğu öne sürüldü. Bu kararın sözleşmenin feshi şeklinde uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Üniversite Disiplin Kurulu’nun 21 Nisan’da aldığı karar uyarınca 29 Nisan mesai bitimi itibariyle sözleşmesinin feshedildiği 29 Nisan öğle arasında Aslı Vatansever’e bildirildi. 


Aslı Vatansever kimdir?

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Alman Lisesi'ni, 2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra, 2010 yılında Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Doktora tez konusu Osmanlı'da İslâmcılığın kökenleri.

Vatansever 2010 yılından itibaren Doğuş Üniversitesi'nde çalışmaktaydı.

Akademisyen Meral Gezici Yalçın ile hazırladıkları "Ne Ders Olsa Veririz: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüşümü" adlı kitaplarında vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin yaşadıkları sorunlara değinmişlerdi.

 

 

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