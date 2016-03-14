'Barış İçin Akademisyenler' grubuna operasyon; Boğaziçi ve Mimar Sinan üniversiteleri hocalarına gözaltı!

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasonda yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy gözaltına alınırken, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden kovulan Yrd. Doç. Meral Camcı'nın yurt dışında olduğu belirtildi. Dört isim geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akademik nöbet tutacaklarını açıklamıştı.

Gözaltına alma gerekçesinin açıklanmadığı aktarılan akademisyenlerin yarın sabah savcılığa ifade vermesi beklenirken gözaltı süresinin uzaması da ihtimaller arasında sayılıyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, bildiriye imza atan ve İstanbul’da ikamet eden toplam 733 akademisyenin geçtiğimiz hafta başından itibaren ifadelerinin alınmasına başlandı. Soruşturma kapsamında savcılık, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Kıvanç Ersoy ile bildiriye imza attıktan sonra işten çıkarılan Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Muzaffer Kaya ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Meral Camcı hakkında gözaltı kararı verdi.



Bunun üzerine, akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Meral Camcı’nın ise yurtdışında olduğu belirlendi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 akademisyen Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Akademisyenlerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından yarın savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Akademisyenler adliye önünde:

Barış istemek suçsa, hepimiz suçluyuz

Çağlayan Adliyesi önünde saat 16’da biraraya gelen Barış için Akademisyenler ve öğrenciler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 akademisyenin 10 Mart’ta okuduğu metni yeniden okudu. Akademisyenler, barış talebi için ısrarlı olacaklarını tekrarladılar, iktidarın baskıları karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladılar. Eylemde “Hocama dokunma” dövizleri taşındı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan imzalı yakalalama ve gözaltı kararında “Terör örgütü propagandası” suçlaması yer aldı. Kararda Bese Hozat ve Cem Erciş’in yazıları ile 10 Mart’taki açıklamanın tespit tutanağı haline getirildiği belirtildi.