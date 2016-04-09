Barış İçin Akademisyenler'den Nil Mutluer: İşlenen suça ortak olmadık diye cezalandırıldık

10. Düşünceye Özgürlük için İstanbul Buluşması’nda konuşan akademisyen Nil Mutluer, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenlerin işinden uzaklaştırılması ve dördünün tutuklanmasına ilişkin, “İşlenen suça ortak olmadık diye cezalandırıldık” dedi.

Bugün başlayan 10. Düşünceye Özgürlük için İstanbul Buluşması, tanıklıklar anlatıldı. Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin konuşan Diyarbakır Barosu'ndan avukat Kutbettin Odabaşı, "Düşüncesini açıkladığı için öldürüldü" dedi. 'Bu suça ortak olmayacağız' imza attığı için işten atılan akademisyenlerden Nil Mutluer de, 'işlenen suça ortak olmadıkları için cezalandırıldıklarını' ifade etti.

'İktidarın suç anlayışı ile kendilerinin suç anlayışı'nın aynı olmadığını vurgulayan Mutluer, bölge illerinde devam eden savaşın, baskıların, insan hakları ihlallerinin artık dayanılmaz bir noktaya vardığını düşündükleri için bir metin etrafında birleştiklerini dile getirdi. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterildiklerini söyleyen Mutluer, şöyle konuştu: "Başlayan süreç imzaların geri çekilmesi beklenirken dayanışmanın artmasına neden oldu. Küçük illerde yaşayan akademisyen arkadaşlarımız milliyetçi grupların hedefi haline getirildi. Bazı arkadaşlarımıza yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Benim de içinde bulunduğum 30 akademisyen işten çıkartıldı. Basın açıklamasını yapan 4 arkadaşımız 'suçlarında' ısrar ettikleri için hapisteler. 22 Nisan'da duruşmaları var."