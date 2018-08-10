Doğuş Grubu: Refinansman için bankalarla anlaşma sağladık

Bir süredir yeniden yapılandırma için bankalarla görüşen Doğuş Grubu’ndan açıklama geldi. Gruptan yapılan açıklamada "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı. Türkiye'ye yatırım yapmak birinci önceliğimizdir” denildi.

Doğuş Grubu’nun açıklaması şöyle:

"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir.”

23.5 milyar liralık borç

Doğuş Holding 23.5 milyar liralık borcu için bankalarla görüşme talep etmişti. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, en son olarak 'yeniden yapılandırma' değil 'yeniden vadelendirmeyi' bankalarla görüştüklerini açıklamıştı.

Grubun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyordu. Yine bilançoya göre grup geçen yıl 2 milyar 800 milyon lira, 2016 yılındaysa 2 milyar lira zarar etti.