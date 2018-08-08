Ferit Şahenk: 2.3 milyar Euro tutarındaki kredi için ailenin imzalarını da teminat gösteriyoruz

Son dönemde sahip olduğu mal varlıkları ve şirketlerini satma kararıyla gündeme gelen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bankalarla yeniden yapılandırma değil yeniden vadelendirmeyi konuştuklarını söyledi. Şahenk, 2.3 milyar Euro tutarındaki kredileri için Şahenk Ailesi’nin imzalarını teminat gösterdiklerini belirtti.

Hürriyet’ten Jale Özgentürk, Uluslararası Müzik Festivali için Bodrum’da bulunan Şahenk’in basına yaptığı açıklamalarını “Yeniden yapılandırma değil vadelendirme” başlıklı köşesine taşıdı.

Özgentürk’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sorularımızı yanıtlayan Şahenk, öncelikle yaptıklarının yeniden yapılandırma değil yeniden vadelendirme olarak tanımlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bir kere gönül rahatlığıyla söyleyeyim; bankalarımıza hak hukuk çerçevesinde en doğru olan nakit akışlarını çıkarıp bir program sunduk. Bu analizler daha onlar incelemeye almadan arz edildi. Hüsnü Bey bu olayı çok yeni bir aşamaya getirdi. Borçlardan ne bir kesinti ne de iskonto istedik. Faizi piyasada neyse ona göre oluşmasına bakıyoruz. Söz konusu kredi portföyünün yapısını iki yıl faiz ödemeli, dört yıl anapara artı faiz ödemeli planladık. Burada teminatsız olan bankalarımız da vardı, hepsi yüzde yüz elliye yakın teminatlanmış da oluyor.”

"Mantık konusunda yapabileceğim bir şey yok"

Şahenk, ayrıca şunları söyledi:

“Yurtdışına açılma konusundaki yanlış anlaşılmada benim mantık olarak yapabileceğim bir şey yok. Biz demiyor muyduk ki Türk şirketleri bölgesel güç olsun. Bunların olabilmesi için yurtdışına da yatırım yapabilmeniz lazım. Bunları hep ben diyorum, Türkiye’deki kapitalizmin, globalleşmenin büyümesiyle olan yeni şeyler. Bu jargonları da insanlarımıza hepimiz anlatacağız, öğreteceğiz ve bunları geçip gideceğiz. Normal bunlar.”

Yatırımlarının yüzde 81’inin Türkiye’de olduğunu vurgulayan Şahenk’in bu sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı tevrizatları yapılıyor. Böyle bir şey varsa izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz…" sözlerini hatırlattı.

Sabah gazetesinden Şelale Kadak da toplantıda bulunan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan’ın ifadelerini aktardı:

"Yeniden vadelendirmenin arkasında olduklarını göstermek için ana hissedarlarımız olan Şahenk ailesi ilave olarak gayrimenkul ipoteği ve şirket rehni teminatlarıyla imza veriyor. Biz programa çok inanıyoruz, bankalarımız bu programa son derece olumlu yaklaştı. Tahmin ediyorum en kısa zamanda imza aşamasına geleceğiz. Ve o çerçevede bir yol haritamızla yolumuza bakacağız."