Borç yapılandırması isteyen Doğuş Grubu'ndan ilk açıklama

Doğuş Holding, şirket zararları ve kur farkından dolayı “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istedi.

Holding tarafından yapılandırmayla ilgili ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.

Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

Yapılandırma istedi

Doğuş Holding bankalarla masaya oturmuş ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istemişti. Geçen aylarda da Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

Talebin sebebi zarar ve kur farkı

Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.