Doğu Perinçek: Türkiye stratejisinde önümüzdeki dönem bize yönelik tehditleri kıracağımız gelişmelerin anahtarı Rusya'yla işbirliğidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Bakın etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Buradan bir tek çıkış yolumuz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kırım'ın tanınmasıdır" dedi. Perinçek, Rusya ile 'iş birliği' önerisi sunarak "Türkiye stratejisinde önümüzdeki dönem bize yönelik tehditleri kıracağımız gelişmelerin anahtarı Rusya'yla işbirliğidir. " ifadelerini kullandı.

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Doğu Perinçek, İstanbul İl Merkezi'nde "Türkiye'ye yönelen güvenlik tehditlerine dair bütün cephelerde doğru stratejinin belirlenmesi" konulu basın açıklaması yaptı. Doğru ve yanlış stratejileri yaptığı dövizlerle anlatan Doğu Perinçek, etrafımızın ABD bayraklarıyla çevrelendiğini belirterek, Ukrayna politikalarını eleştirdi.

Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin şu haritayı çok iyi ezberlemesi lazım. Bu haritayı bütün Türk milletinin ve insanlığın da çok iyi görmesi lazım. Bakın etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Dedeağaçtan başlayarak burada Larissa, Kavala, Selanik, Girit'e kadar uzanan Amerikan üsleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan adı altında İsrail'le birlikte ikinci bir İsrail devleti kurma stratejisini değişeceğine dair bir beklenti var mı? Böyle bir beklenti yok. Amerika'nın Orta Doğu veya Batı Asya stratejisinin odağı Kürdistan'ı kurma planıdır. Sözüm ona Kürdistan. Gerçekte ikinci İsrail devleti. Evet çok ağır darbeler yedi. Bu plan bozuldu ama yine hala burada odaklanıyor. Biz bu planı ancak Rusya ittifakıyla bozabiliriz. Türkiye için anahtar değeri olan Türkiye stratejisinde önümüzdeki dönem bize yönelik tehditleri kıracağımız gelişmelerin anahtarı Rusya'yla iş birliğidir. Rusya'yla işbirliği içinde çok büyük olanaklar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Türkiye'nin güvenliğini bugün odağıdır, en temel meselesidir. Türkiye devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti konusunda bir kararlılık ifade ediyorlar. Yani bir bağımsız devletiz. Birleşik Kıbrıs artık arkada kalmıştır. Böyle bir ihtimal yoktur. Bunu tespit etmiş durumdalar. Peki, o zaman şu soruyu soruyoruz. Madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olacak, o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini hangi devletler tanıyacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma ihtimali var mı? Yunanistan'ın var mı, Fransa'nın var mı, Almanya'nın var mı, NATO ülkelerinin var mı? Bu soruların cevabı hep olumsuz"

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