T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Perinçek: Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir

Ahmet Davutoğlu - Doğu Perinçek (sağda)

19 Nisan 2021 15:41

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na canlı yayında görüşme teklifinde bulundu. Perinçek, "Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir" düşüncesini dile getirdi.

Perinçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan 2021 günü bir Youtube kanalında Vatan Partisi’ne, Ulusal Kanal’a ve Doğu Perinçek’e yönelik bazı iddialarda bulundu. Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, canlı yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse “tartışma” kavramını kullanmıyorum, görüşelim. Eğer Sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir. Sayın Davutoğlu’na ve kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı. 

Ahmet Davutoğlu, “Hadi Özışık’la perde arkası” programında Doğu Perinçek’le ilgili “28 Şubat’ın ideoloğu Perinçek bugün Erdoğan’ın kankası, beraberler. Benim anlayamadığım denklem de bu. Perinçek’in sermaye bağlantılarıyla Erdoğan’ın sermaye yakınlıklarına bakın bakalım, kimler çıkar? Türkiye, Doğu Türkistan’a neden ses çıkarmıyor, bir bakın bakalım kimler çıkar?” ifadelerini kullanmıştı.

Doğu PerinçekAhmet Davuoğlugörüşmecanlı yayıngenel başkan yardımcısı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24