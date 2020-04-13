Doğu Perinçek'ten Soylu’ya destek: Göreve devam etmesi yerinde bir karar, aynı gemideyiz
"Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacak"
13 Nisan 2020 09:13
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve devam etmesi kararını desteklediğini belirtti. Perinçek, "PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz" düşüncesini dile getirdi.
Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır." ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'uygun bulunmadığını' ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.