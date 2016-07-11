Doğu Perinçek: Tayyip Erdoğan Kemalizm'e teslim oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili “Yurtseverler tarafından ele geçirildi” sözlerinin New York Times ve Frankfurter Allgemeine’deki makalelerde yer almasını değerlendirdi. Perinçek, “Tayyip Erdoğan'a Kemalist Devrimi yıkma görevi vermişlerdi, oysa Tayyip Erdoğan Kemalizme teslim oldu” ifadelerini kullandı.

Perinçek’in bugün (11 Temmuz 2016) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aslında her iki gazete de Türkiye'nin girdiği süreci doğru okuyorlar. Burada şaşılık yok, ama düşmanca bakışlar var. ABD ve Alman devletleri, Türkiye'nin 24 Temmuz 2015'te Bölücü Teröre karşı başlattığı harekâtı kaygı, hattâ korkuyla izliyorlar. Korkulan, Türkiye'nin Vatan Savunmasında kararlı bir mücadeleye girmesi. Bu yolu, ‘Atatürk'ün izinde’ diye niteleyen de onlar.

New York Times, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Türkiye vatanseverleriyle ve Türk ordusuyla işbirliği yapmasından yakınıyor. Dahası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in saptamasına gönderme yaparak, ‘Tayyip Erdoğan'ın vatanseverler tarafından teslim alındığını’ belirtiyor. Tayyip Erdoğan'ın yeni mevzisi, yalnız ülke içinde değil, uluslararası boyutta da belirlenmiş. New York Times, Türkiye yönetiminin Rusya ile işbirliğine yönelmesine dikkat çekiyor ve Batı Asya'nın diğer ülkeleri ile işbirliğinin yolda olduğunu yazıyor.

Türkiye, Atlantik ülkelerine sırt çevirirken yeni dostlar arayışına girmiştir. Kısacası Atlantik sisteminin hâkim güçleri Türkiye'nin yönelişi karşısındaki tavırlarını kesin ve keskin bir dille açıklıyorlar. New York Times, biraz daha umutlu olmak istiyor. Alman sermayesinin büyük gazetesi ise, Tayyip Erdoğan'a öfkesini çok daha ağır ifadelerle açığa vuruyor. Tayyip Erdoğan'a Kemalist Devrimi yıkma görevi vermişlerdi, oysa Tayyip Erdoğan Kemalizme teslim oldu. Dizginleri ellerinden kaçırmışlardır. Bu saptama, Batı açısından stratejik yenilginin itirafıdır.