Doğu Perinçek: Esad'la görüşüp Dışişleri'ne bilgi veriyoruz, terörist ihraç edilmezse dost olmaya hazır!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmeler hakkında Dışişleri'ne bilgi verdiğini duyurdu. Perinçek, Esad’ın terörist ihraç edilmezse Türkiye’yle dost olmaya hazır olduğunu savundu. Reuters’ta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmasını engellemeye çalışma konusundaki kararlılığı nedeniyle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın pozisyonu konusundaki tutumunu yumuşatabileceğini yazmıştı.

“Parti heyeti bu yıl pek çok kez Şam’da üst düzey temaslarda bulundu”

Perinçek, Habertürk gazetesinden Özcan Tikit'in "Hükümet için Esad'la görüştüğünüz konuşuluyor, doğru mu?" sorusuna yanıt vermeden önce, Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nden emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in başkanlığındaki bir parti heyetinin bu yıl pek çok kez Şam'da üst düzey temaslarda bulunduğunu aktardı.

“İki ülkenin yakınlaşması gerek”

Kendisinin de şubatta Suriye Devlet Başkanı Esad'la 2.5 saat görüştüğünü anımsatan Perinçek, "Verimli geçti" dediği görüşmelerin amacını da "Türkiye'nin bütünlüğü ve bağımsızlığı için iki ülkenin yakınlaşması gerektiğine inanıyoruz" sözleriyle açıkladı.

“Dışişleri Bakanlığı’na gidip anlatıyorlar”

"Hükümetin, Vatan Partisi'nin bu ziyaretleriyle bir ilgisi var mıydı?" sorusuna ise Perinçek, "Ziyaret sonrası arkadaşlarımız Dışişleri Bakanlığı'na gidip yaptıkları görüşmeleri anlatıyorlar" yanıtını verdi.

Türkiye’nin PYD ve ABD’yle yaşadığı krize Esad nasıl bakıyor?

Peki, "Türkiye'nin PYD ve ABD'yle yaşadığı krize Esad nasıl bakıyor?" sorusuna ise Perinçek "Esad ABD'yi Suriye'yi bölmek isteyen düşman, PYD'yi de onun piyonu olarak görüyor. Esad terörist ihraç edilmezse Türkiye'yle dost olmaya hazır olduğunu söyledi" şeklinde yanıt verdi.

“Kurtulmuş ‘zaruretten düzelecek’ demedi mi?”

"Ankara-Şam ilişkisi düzelir mi, ne zaman düzelir?" konusunda ise, Perinçek şunu söyledi:

"Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da ‘Zaruretten düzelecek' demedi mi? Suriye'yle ilişkimiz zorunlu olarak düzelecek ama hızlı olmalıyız."